Uničena garaža in rešilec: 250 tisočakov je bila vrednost vozila (FOTO)

VELIKA ŠKODA

Hitri intervenciji in usposobljenosti gasilcev PGD Zagorje mesto gre zasluga, da v Zagorju zdravstvena služba ne bo še močneje okrnjena zaradi požara, ki je izbruhnil v garaži reševalnih vozil zdravstvenega doma.

V soboto zvečer ob 22. uri požar je požar v garaži zdravstvenega doma Zagorje uničil reševalno vozilo, poslopje pa tako poškodoval, da ga bodo morda morali celo podreti. Bližnji stanovalci so poročali o dveh močnih pokih, nato so opazili velike ognjene zublje, po prihodu gasilcev iz par sto metrov oddaljenega gasilskega doma pa je sledil še en pok. Na levi strani poslopja z garažo je plinska postaja. FOTO: Roman Turnšek Materialna škoda je velika, na natančno in uradno oceno pa bo treba še počakati. Dejstvo je, da je zgorelo vozilo, ki ga je zagorski zdravstveni dom dobil julija lani. Rešilec ...