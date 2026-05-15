Teodor znanca z ježevko po glavi: »Zbudil se je z očesom, ki je zaradi udarcev izpadlo iz očesne votline«

Na koprskem okrožnem sodišču se je v sredo končalo sojenje za enega najbrutalnejših poskusov umora na Primorskem. Tožilstvo je za srbskega državljana Teodorja Jagodića Quaa predlagalo 17 let zapora in petletni izgon iz Slovenije, kjer živi že 17 let, ker naj bi poskušal Koprčanu Patriku Zanku na zahrbten način vzeti življenje med spanjem – z davljenjem in udarci z ježevko po glavi. Oškodovanec je med drugim utrpel udarec v predel očesa ter najmanj tri in največ šest udarcev v zatilje, pri katerih so poškodbe segale do kosti. »Odprl mu je vrata v svoj dom, v svojo družino, med družinske člane, razprl vsa vrata svojega življenja,« je v zaključni besedi dejala državna tožilka Natali Volčič Ivanič, »zbudil pa se je z razbito glavo, očesom, ki je zaradi udarcev izpadlo iz očesne votline, ter kožo čez ušesa.« Poudarila je, da je sodna izvedenka potrdila sledi davljenja.

»Na obtoženem pa niso bile najdene sledi kakršne koli borbe za obstanek njegovega življenja,« je tožilka zavrnila zagovor Quaa, ki trdi, da se je prijatelja, h kateremu je v noči na 30. marec lani prišel na obisk, ustrašil ter ga poškodoval v samoobrambi. »V stanovanju, z izjemo prevrnjene mizice ter s krvjo oškodovanca poškropljenih predmetov in z njo prepojenega tepiha, ni bilo najti sledi borbe,« je navedla.

Patrik Zanko je utrpel hude poškodbe.

Namesto da bi zapustil stanovanje, čeprav je imel po navedbah tožilstva prosto pot iz njega, je uporabil leseni kij z vpičenimi žeblji. Zatem je Zanka zaklenil v stanovanje od zunaj. Poudarila je tudi, da je obtoženi, ki prej ni bil obravnavan, že v preteklosti pokazal določene znake agresije. Pooblaščenec Zanka, odvetnik Branko Gvozdić, se je pridružil zaključni besedi tožilstva in dejal, da bodo premoženjskopravni zahtevek uveljavljali v ločenem postopku.

Branil se je

Odvetnica obdolženca Monika Mavsar je navedbe tožilstva zavrnila. Po njeni oceni prijatelju ni hotel vzeti življenja. »Branil se je«. S prikazom objav oškodovanca na družbenih omrežjih je poskušala dokazati, da se je obtoženi Zanka v kritičnem trenutku bal, potem ko mu je ta povedal, da ga ne more zaposliti, ter mu tudi grozil.

Zanko je to zanikal: »Srečen sem, da sem preživel. Drugih čustev, kot je na primer maščevanje, nisem imel.« Glede objav na družbenih omrežjih je zatrdil, da so namenjene zbiranju sledilcev in všečkov, ne pa grožnjam ali razkazovanju pravega orožja. Oba vpletena sta priznala skupno uživanje kokaina, marihuane in steroidov v stanovanju na Škocjanski poti v Kopru, ki ga oškodovanec najema.

»Mislim, da ga ne morete obsoditi za poskus umora, to bi bila največja krivica. Kaznujte ga zaradi poškodb, ki so nastale« je senatu, ki mu predseduje sodnica Polona Trebežnik Šlibar, predlagala zagovornica. »Ima uničeno življenje, nikoli več ne bo imel miru,« je poudarila. Obtoženi je prek videokonferenčne povezave iz koprskega zapora oškodovancu, ki je bil v razpravni dvorani skupaj z materjo in sestro, navzoča pa sta bila tudi obtoženčeva mati in oče, sporočil, da mu je žal. Razglasitev sodbe bo v ponedeljek.