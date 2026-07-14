Zakoncema nad glavo švigale krogle, Brendi iz Kerinovega Grma spet pred sodnikom

NASILEN, KO »VLEČE BELO«

Tri leta in pol ječe zaradi streljanja, posesti orožja, udarca in grožnje. Pri Zdravku Hudoroviču - Brendiju so v priporu našli kokain.

Osemindvajsetletni Zdravko Hudorovič - Brendi iz romskega naselja Kerinov Grm je kljub mladosti stari znanec organov pregona in zaporov. Če bo sodba obveljala, bo še nekaj časa preživel za zapahi. Sodba se glasi na tri leta in pol zapora, o njej pa bo zagotovo tehtalo še višje sodišče. Višji državni tožilec Bogdan Matjašič je namreč predlagal pet let zapora, Brendijev zagovornik Dušan Medved pa oprostitev. Sicer pa to ni zadnji postopek zaradi njegovih grehov. Že zdaj, ko je v priporu, si je nakopal novega – dobili so ga namreč s kokainom, in to kmalu po obisku partnerice Esmeralde. Vejevje ...