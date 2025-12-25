»Žal je na božični večer zagorelo v oddelku dementnih oskrbovancev v Notranjih Goricah«, oglasil se je minister Maljevac

V sredo nekaj po 21. uri je zagorelo v domu starejših občanov v Notranjih Goricah. Kot so za STA povedali na operativno-komunikacijskem centru uprave za zaščito in reševanje, je zagorelo na oddelku za dementne. Požar je bil lokaliziran, poškodovanih ni, pa je dejal župan Brezovice Metod Ropret.

Oskrbovance iz dela, kjer je zagorelo, že nameščajo v druge prostore

Kot je povedal, oskrbovance iz dela, kjer je zagorelo, že nameščajo v druge prostore. »Žal je na božični večer zagorelo v oddelku dementnih oskrbovancev. Gasilci so na kraj nesreče prišli takoj oz. so izjemno dobro odreagirali, kasneje pa tudi vse ostale službe, od policije do reševalcev. Razmere zdaj so pod kontrolo, gasilci in osebje doma pa zdaj postopoma vračajo v sobe tudi tiste oskrbovance, ki niso bili v prizadetem območju doma,« je poudaril.

Ropret je ob tem izrazil pričakovanje, da bodo kmalu vzpostavili normalno stanje, seveda pa bo v tistem delu, ki ga je prizadel požar, potrebna temeljita sanacija. »Te se bomo, skupaj s samim domom, takoj lotili,« je dejal.

Brezoviški župan je se je ob tem zahvalil vsem službam, ki so sodelovale pri reševanju.

Oglasilo se je ministrstvo

Ministrstvo za solidarno prihodnost je bilo v večernih urah obveščeno o požaru v domu starejših občanov v Notranjih Goricah, kjer je sinoči nekaj po 21. uri zagorelo na oddelku za osebe z demenco. Ministrstvo je že v nočnih urah stopilo v stik z vodstvom doma ter se podrobno seznanilo s potekom dogodka in sprejetimi ukrepi. Po doslej znanih informacijah ni bilo huje poškodovanih, stanovalci iz prizadetega dela doma pa so bili začasno nameščeni v druge prostore. Razmere so po navedbah pristojnih pod nadzorom, intervencija pa je omogočila postopno vračanje oskrbovancev v neogrožene dele doma. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob tem poudaril: »Najpomembnejše je, da so stanovalke in stanovalci na varnem in da ni bilo poškodovanih. Z vodstvom doma smo bili v stiku takoj po dogodku in skupaj spremljamo razmere ter nadaljnje korake.«

Simon Maljevac minister za solidarno prihodnost. FOTO: Jože Suhadolnik

Na ministrstvu ob tem izpostavljajo hitro in usklajeno ukrepanje zaposlenih v domu ter intervencijskih služb, ki so s pravočasnim odzivom preprečili hujše posledice. Sledila bo sanacija prizadetega dela objekta, pri čemer bo ministrstvo po potrebi sodelovalo pri zagotavljanju ustrezne podpore.