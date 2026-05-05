Žalost do neba: tragično preminuli Tadej (29) bi kmalu prvič postal očka, Sara ostala sama

Na zadnji aprilski dan je kot oster meč zarezal v prebivalce Krajevne skupnosti Trnovo. V delovni nesreči so izgubili mladega, priljubljenega gozdarja, ki je bil vedno in povsod pripravljen pomagati. Kot so takrat sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je med delom v gozdu »na moškega padel del debla drugega, suhega drevesa, ki je bilo zataknjeno v krošnji drevesa, ki ga je podiral«. »Takoj po nezgodi so 29-letnega delavca na kraju oživljali prvi posredovalec, policisti Policijske postaje Nova Gorica in kasneje reševalci, vendar mu žal ni bilo več pomoči,« so dodali. V krajevni skupnosti pa so v znak žalovanja odpovedali vse dogodke, ki so jih načrtovali na predvečer praznika dela. Od Tadeja se je na družabnem omrežju med drugim poslovila predsednica Krajevne skupnosti Trnovo Tanja Vončina, nato pa še »njegovi« trnovski furmani, katerih del je bil tudi Tadej. Ena od furmank je zapisala, da so ob novici onemeli, harmonike so utihnile, slišati je bilo le še rožljanje konjske opreme in škripanje vozov. Kljub pretresu so pot nadaljevali in mlaj varno pripeljali v mesto.

Kot da žalost ne bi bila že prevelika, pa je novo razsežnost bolečini ob izgubi 29-letnega Tadeja dodala še novica, da bi moral letos prvič postati očka. Njegova partnerka, komaj 22-letna Sara, je namreč po besedah njene prijateljice noseča. »V obdobju, ki bi moralo biti polno pričakovanj in načrtov za skupno prihodnost, se je nenadoma znašla sama. Trenutno opravlja vozniški izpit, prizidek, ki sta ga s partnerjem z veliko truda gradila skupaj, je ostal nedokončan. Čez mesec in pol pa pričakuje rojstvo njunega prvega otroka,« je zapisala Tanja Simčič in dodala: »Namesto radosti ob prihodu novega življenja se Sara sooča z bolečo in nenadomestljivo izgubo življenjskega sopotnika. Gre za izjemno težko življenjsko preizkušnjo, ki je ne bi smel doživeti nihče, še posebej ne tako mlad človek.« V plesnem klubu, katerega del je tudi Sara, so se zato v sodelovanju z Rdečim križem Slovenija odločili, da odprejo račun za zbiranje finančne pomoči, vse dobre ljudi pa prosimo za podporo.