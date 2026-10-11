Zamaskiran rop na Planini, vsak od njiju imel v roki pištolo

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Kranjski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina, do katerega je prišlo v petek zvečer. Policija ju še ni izsledila. O ropu je bila obveščena nekaj pred 21. uro. Po do zdaj zbranih obvestilih sta okoli 20.45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška. Čez glavo sta imela podkapo z izrezom za oči in torbo ter od uslužbencev zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tako, da je vsak od njiju v roki imel pištolo. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano, so sporočili s Policijske uprave Kranj.
Storilca sta ukradla denar in s kraja ropa pobegnila. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan, policisti pa so kraj zavarovali in opravili ogled ter nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. Ker storilca doslej še niso izsledili, javnost prosijo za informacije. Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih kar koli vedeli, naj to sporočijo na policijsko postajo Kranj na številko 04 233 64 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.
Na Planini v Kranju se sicer že dlje časa soočajo predvsem z naraščanjem vandalizma, kaljenja javnega reda in miru, nedovoljene uporabe pirotehnike ter divjanjem z električnimi skiroji in skuterji. Storilci so predvsem mladoletniki. Vodstvo Mestne občine Kranj se je ta teden s predstavniki redarstva, policije in šol dogovorilo za dodaten poostren nadzor policije in redarstva ter prisotnost varnostne službe. Načrtujejo tudi več drugih ukrepov, med drugim vzpostavitev videonadzora.