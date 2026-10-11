Zamaskiran rop na Planini, vsak od njiju imel v roki pištolo

Kranjski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina, do katerega je prišlo v petek zvečer. Policija ju še ni izsledila. O ropu je bila obveščena nekaj pred 21. uro. Po do zdaj zbranih obvestilih sta okoli 20.45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška. Čez glavo sta imela podkapo z izrezom za oči in torbo ter od uslužbencev zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tako, da je vsak od njiju v roki imel pištolo. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Storilca sta ukradla denar in s kraja ropa pobegnila. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan, policisti pa so kraj zavarovali in opravili ogled ter nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. Ker storilca doslej še niso izsledili, javnost prosijo za informacije. Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih kar koli vedeli, naj to sporočijo na policijsko postajo Kranj na številko 04 233 64 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Na Planini že dlje časa težave

Na Planini v Kranju se sicer že dlje časa soočajo predvsem z naraščanjem vandalizma, kaljenja javnega reda in miru, nedovoljene uporabe pirotehnike ter divjanjem z električnimi skiroji in skuterji. Storilci so predvsem mladoletniki. Vodstvo Mestne občine Kranj se je ta teden s predstavniki redarstva, policije in šol dogovorilo za dodaten poostren nadzor policije in redarstva ter prisotnost varnostne službe. Načrtujejo tudi več drugih ukrepov, med drugim vzpostavitev videonadzora.