Zamaskiranca pristopila do starejšega moškega, eden uporabil nevaren predmet

V Slovenski Bistrici sta včeraj okoli 19. ure do starejšega moškega pristopila dva zamaskirana moška, ki sta zahtevala denar. Eden izmed storilcev je med ropom uporabil nevarni predmet. Oškodovanec jima je izročil nekaj denarja, nato pa mu je uspelo zapreti vrata osebnega avtomobila in se odpeljati na policijsko postajo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 247 klicev, od tega 98 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 9 kaznivih dejanj.