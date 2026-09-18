Zamaskiranca s pištolama oropala bencinski servis v Kranju: išče ju policija

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V Kranju se je v četrtek zvečer zgodil rop bencinskega servisa. V prodajalno sta vstopila zamaskirana mlajša moška, od uslužbenca zahtevala denar in pri tem v rokah držala pištoli. Policija storilca še išče in za pomoč prosi tudi javnost.
Policisti so bili okoli 18.45 obveščeni o ropu na enem od bencinskih servisov na Cesti Staneta Žagarja v Kranju. Po do zdaj zbranih podatkih sta storilca v prodajalno vstopila približno deset minut prej, okoli 18.35.
Šlo je za zamaskirana mlajša moška, ki sta od uslužbenca zahtevala denar. Vsak od njiju je imel v roki pištolo. Policija za zdaj ne ve, ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji.
Storilca sta si prilastila nekaj bankovcev, nato pa pobegnila. Eden se je s kraja odpeljal s kolesom, drugi z električnim skirojem.
V ropu ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so kraj dogodka zavarovali in opravili ogled, zdaj pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
Ker storilcev kljub do zdaj izvedenim ukrepom še niso izsledili, policija za pomoč prosi javnost.
Vse, ki bi kar koli vedeli o ropu, sumljivem dogajanju v tistem času ali o storilcih, prosijo, naj informacije sporočijo Policijski postaji Kranj na telefonsko številko 04 233 64 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.