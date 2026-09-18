Zamaskiranca s pištolama oropala bencinski servis v Kranju: išče ju policija

V Kranju se je v četrtek zvečer zgodil rop bencinskega servisa. V prodajalno sta vstopila zamaskirana mlajša moška, od uslužbenca zahtevala denar in pri tem v rokah držala pištoli. Policija storilca še išče in za pomoč prosi tudi javnost.

Policisti so bili okoli 18.45 obveščeni o ropu na enem od bencinskih servisov na Cesti Staneta Žagarja v Kranju. Po do zdaj zbranih podatkih sta storilca v prodajalno vstopila približno deset minut prej, okoli 18.35.

Šlo je za zamaskirana mlajša moška, ki sta od uslužbenca zahtevala denar. Vsak od njiju je imel v roki pištolo. Policija za zdaj ne ve, ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji.

Odnesla bankovce in pobegnila

Storilca sta si prilastila nekaj bankovcev, nato pa pobegnila. Eden se je s kraja odpeljal s kolesom, drugi z električnim skirojem.

V ropu ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so kraj dogodka zavarovali in opravili ogled, zdaj pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija prosi za pomoč

Ker storilcev kljub do zdaj izvedenim ukrepom še niso izsledili, policija za pomoč prosi javnost.

Vse, ki bi kar koli vedeli o ropu, sumljivem dogajanju v tistem času ali o storilcih, prosijo, naj informacije sporočijo Policijski postaji Kranj na telefonsko številko 04 233 64 00, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.