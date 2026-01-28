Zamaskiranci vlomili v bencinski servis, policisti jih še iščejo

V sredo okrog pol pete jutranje ure so policisti, ki za varnost skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica, prejeli obvestilo, da je nekdo vlomil v bencinski servis na območju Ajševice pri Novi Gorici. »Po do zdaj zbranih informacijah so neznani zamaskirani storilci vlomili skozi vhodna vrata objekta in odtujili večjo količino tobačnih izdelkov. Z omenjenim kaznivim dejanjem so gospodarski družbi povzročili večjo materialno škodo, ki po sedanjih ocenah znaša več tisoč evrov,« je sporočil tiskovni predstavnik PU nova Gorica Dean Božnik, ki je še dodal, da so storilci po vlomu odšli neznano kam. Natančno višino nastale materialne škode še ocenjujejo.

Prav tako policisti Policijske postaje Nova Gorica nadaljujejo preiskavo in zbiranje dodatnih obvestil, da bi izsledili storilce omenjenega kaznivega dejanja. Ob tem vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije v zvezi z omenjenim vlomom v prostore bencinskega servisa na Ajševici, prosijo, da jim to nemudoma sporočijo na Policijsko postajo Nova Gorica na telefonsko številko 05 303 44 00 ali elektronsko pošto: pp_nova_gorica.pung@policija.si oziroma pokličejo na najbližjo policijsko postajo, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.