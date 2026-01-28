  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OČIVIDCE PROSIJO ZA INFORMACIJE

Zamaskiranci vlomili v bencinski servis, policisti jih še iščejo

Zgodilo se je v sredo okrog pol petih zjutraj na območju Ajševice pri Novi Gorici.
Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images/Istockphoto
Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images/Istockphoto
B. K. P.
 28. 1. 2026 | 14:51
 28. 1. 2026 | 15:12
1:33
A+A-

V sredo okrog pol pete jutranje ure so policisti, ki za varnost skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica, prejeli obvestilo, da je nekdo vlomil v bencinski servis na območju Ajševice pri Novi Gorici. »Po do zdaj zbranih informacijah so neznani zamaskirani storilci vlomili skozi vhodna vrata objekta in odtujili večjo količino tobačnih izdelkov. Z omenjenim kaznivim dejanjem so gospodarski družbi povzročili večjo materialno škodo, ki po sedanjih ocenah znaša več tisoč evrov,« je sporočil tiskovni predstavnik PU nova Gorica Dean Božnik, ki je še dodal, da so storilci po vlomu odšli neznano kam. Natančno višino nastale materialne škode še ocenjujejo.

Prav tako policisti Policijske postaje Nova Gorica nadaljujejo preiskavo in zbiranje dodatnih obvestil, da bi izsledili storilce omenjenega kaznivega dejanja. Ob tem vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije v zvezi z omenjenim vlomom v prostore bencinskega servisa na Ajševici, prosijo, da jim to nemudoma sporočijo na Policijsko postajo Nova Gorica na telefonsko številko 05 303 44 00 ali elektronsko pošto: pp_nova_gorica.pung@policija.si oziroma pokličejo na najbližjo policijsko postajo, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Več iz teme

vlompolicijabencinske servisNova Gorica
ZADNJE NOVICE
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Z OBJEMOM DO SREČE

Na naraven način lahko v telesu dvignemo raven dopamina, ki nam prinaša ugodje

Strokovnjaki svetujejo, da si vsak dan, in sicer za le nekaj minut, privoščite »drobne poslastice«. Delajmo tisto, kar nas veseli, pomagajo že sprehod, meditacija ali pogovor s prijateljem.
Aleksander Brudar28. 1. 2026 | 16:15
15:46
Bulvar  |  Domači trači
RAZVAJANJE

Spektakel pred kranjsko porodnišnico: poglejte, kako je pršel po ženo Marino in dojenčka (FOTO)

Novopečeni oče je v Kranju po ženo in novorojenčka prišel na način, ki ga pred porodnišnico ne vidimo pogosto.
28. 1. 2026 | 15:46
15:30
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenski rokometaši igrajo z Islandci. Čeprav za polfinale potrebujejo čudež, je tekma zelo pomembna

Zmaga prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Slovenijo ob uspehu proti Islandiji v polfinale pelje le presenetljiva zmaga Švicarjev proti Švedom.
28. 1. 2026 | 15:30
15:28
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNO TVEGANO OBMOČJE

Policija označila Metelkovo za tvegano, oglasil se je tudi Janković

Župan Zoran Janković je poudaril, da po njegovih navedbah težava ni v samem avtonomnem kulturnem centru Metelkova: »Za samo Metelkovo pa pritožb ni.«
28. 1. 2026 | 15:28
15:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPREJEMAL PODKUPNINE

Kaj se dogaja na Ptuju?! Pri uslužbencu banke našli zlato in gore gotovine

S plačevanjem podkupnin naj bi podjetniki prišli do ugodnejših kreditnih pogojev ...
28. 1. 2026 | 15:16
15:15
Novice  |  Slovenija
DRUŠTVO OZA

Azbestne plošče ter cevi še vedno uporabljajo marsikje v Sloveniji

Društvo obolelih zaradi azbesta je bilo pred 30 leti osrednji pobudnik zakona o prepovedi proizvodnje azbestnih izdelkov in ureditvi pravic obolelih.
Milka Bizovičar28. 1. 2026 | 15:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki