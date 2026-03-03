Zamaskirani vlomilci vdrli v hišo: domačina presenetili med spanjem!

S PU Koper sporočajo, da jih je včeraj ob 9. uri poklical domačin iz Pliskovice. Prijavil je, da so jim vlomili v hišo. Ko so vstopili v sobo, kjer je spal, so se storilci razbežali. Opazil je več oseb, s pokritimi obrazi. Po begu so se odpeljali z vozilom. Policisti zadevo intenzivno preiskujejo.

V Šmarjah pri Sežani pa je starejšo žensko zamotil neznanec, katerega je spustila v hišo, ker da naj bi popravil anteno. Ukradel ji je večjo vsoto denarja, uro in zlatnino.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 139 klicev. Med 51 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 23 prometnih nesreč in 8 kaznivih dejanj, kršitev javnega reda in miru ni bilo.Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 4 vlome, 2 tatvini, 1 drzno tatvino, 1 grožnjo.