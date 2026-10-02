Zanika odgovornost za Arminovo smrt: očitkov o malomarnosti ne priznava

Krivdo za očitano mu kaznivo dejanje opustitve pomoči Arminu Đutoviću med odmevno policijsko intervencijo na Čopovi ulici v središču Ljubljane iz 8. decembra 2024, je danes na sodišču zanikal še peti policist. To je Tomi Brdnik. Istega kaznivega dejanja so obtoženi še Tomaž Podobnik, Marko Goleš, Maja Vojsk in Nika Marčič.

Ura je bila 11.03, ko je Armin, oče šestih otrok, zadnjič zahropel in popolnoma obmiroval.

Pred skoraj enim mesecem so krivdo zanikali že Goleš, Vojskova in Marčičeva. Teden dni kasneje jim je sledil Podobnik. Ta, spomnimo, iz sodnega spisa želi izločiti videoposnetke, ki so nastali s pomočjo t. i. bodycama (majhne kamere, ki jih na sebi nosijo policisti in z njimi snemajo dogajanje med samo intervencijo). Ta kamero je 8. decembra 2014 v dopoldanskih urah na Čopovi ulici v Ljubljani na sebi nosil policist Brdnik. Podobnikov zagovornik Tomaž Pulko je pojasnil, da njegov klient s snemanjem policista Brdnika ni bil seznanjen. "Zaradi navedenega obramba meni, da je bilo s snemanjem poseženo v njegove človekove pravice," je poudaril.

Na spletu je že zaokrožil posnetek intervencije zoper Armina Đutovića. FOTO: Splet

Prejšnji petek bi se moral o krivdi izreči še šesti policist Jan Dovnik. In to je storil danes, ko je krivdo zanikal. Je edini od obtoženih, ki je obtožen povzročitve Arminove smrti iz malomarnosti. In to zaradi davljenja s pritiskanjem na grlo. Tako je, trdi Specializirano državno tožilstvo, prišlo do stiska vratnih ven, kar je onemogočilo odtok krvi iz predela glave, "zaradi česar je prišlo do zapore dihalnih poti".

4 minute je bil v srčnem zastoju

Ura je bila 11.03, ko je Armin, oče šestih otrok, zadnjič zahropel in popolnoma obmiroval. V neposredni bližini so bili še policisti Podobnik, Brdnik, Goleš, Vojskova in Marčičeva. Imeli naj bi pregled nad Arminovim telesom in tako videli, da nepremično leži. A ga, tako tožilstvo, niso takoj dvignili s tal ali ga ležečega obrnili na bok ali hrbet in preverili njegovega dihanja. In ker ni dihal, takoj začeli postopka oživljanja. "Zaradi prepoznega začetka postopka oživljanja je bil Armin Đutović najmanj štiri minute v srčnem zastoju, zato je nastala nepopravljiva poškodba možganov, ki ob pravočasni prvi pomoči ne bi nastala," zatrjuje tožilstvo.