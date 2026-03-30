Zanimiva tatvina v ankaranskem kampu: iz šotora izginil kuhinjski štedilnik

V soboto ob 10.05 so bili policisti napoteni v avtokamp v Ankaranu, kjer je receptorka prijavila tatvino. Ta je policistom tudi opisala dogodek, in sicer da je eden izmed gostov ostal brez kuhinjske opreme, ki jo je imel shranjeno v svojem šotoru na parceli v kampu. Po doslej zbranih podatkih je neznani storilec izkoristil priložnost in pristopil do enega izmed šotorov, kjer je iz notranjosti odtujil kuhinjski štedilnik. Gre za predmet višje vrednosti, saj je lastnika oškodoval za približno 900 evrov. Okoliščine kažejo, da je bila tatvina izvršena razmeroma hitro, storilec pa je kraj zapustil neopaženo.

Policisti zaenkrat nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjajo morebitne sledi, ki bi lahko pripeljale do storilca. Po zaključku preiskave bo zoper neznanega storilca podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja tatvine.