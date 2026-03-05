Zaokrožili posnetki incidenta na Fužinah: »Boga mi, streljajo, ženska je streljala« (VIDEO)

Policisti so danes, kot smo že poročali, v ljubljanskih Fužinah uporabili strelno orožje proti moškemu, ki naj bi jih napadel z nožema. Moški je na kraju dogodka umrl, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Že prej naj bi ogrožal mimoidoče. Območje Preglovega trga je zaprto med banko in knjižnico, obvoz ima tudi avtobus mestnega potniškega prometa številka 20, ki vozi po Zaloški cesti. Po navedbah očividcev je na kraju dogodka še vedno več policijskih vozil, gasilci, tudi preiskovalna sodnica in kriminalisti.

Moški je obležal na cesti. FOTO: Zaslonski Posnetek Facebook

Kot so na policiji navedli v sporočilu za javnost, so bili policisti popoldne napoteni na nujni interventni dogodek na območju Fužin v Ljubljani, kjer naj bi oseba ogrožala življenje mimoidočih ljudi. Moški je z nožema napadel policiste. Ti so ga opozarjali, naj preneha napad, vendar tega ni upošteval in jim je grozil, je v izjavi za medije povedal direktor Policijske uprave Ljubljana. Policisti so, »da bi odvrnili protipraven in neposreden napad na svoje življenje«, uporabili strelno orožje, je pojasnil. Kot je poudaril, je strelno orožje skrajni ukrep, ki ga policisti uporabijo le v primerih, ko je neposredno ogroženo življenje. Ob uporabi strelnega orožja po njegovih navedbah ni bila poškodovana nobena druga oseba, identiteta umrlega pa še ni potrjena. V skladu s standardnimi postopki bo policija izvedla vse potrebne aktivnosti za preverjanje zakonitosti uporabe prisilnih sredstev ter razjasnitev vseh okoliščin dogodka. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, ki so se vključile v ogled kraja dogodka in razjasnitev okoliščin, je dodal Omejec. Trenutno na kraju potekajo aktivnosti kriminalistov, zato več pojasnil še ne morejo posredovati, so sporočili.

Po družabnih omrežjih so medtem zaokrožili tudi videoposnetki incidenta, na katerih je mogoče slišati prestrašenega občana, ki ne more verjeti, kaj se je ravnokar zgodilo. »Boga mi, streljajo, ženska je streljala,« je mogoče slišati moškega za kamero, ki dogajanje komentira še: »Fužine niso več Fužine. Fužine niso zdrave.« Celoten posnetek si lahko ogledate pod tem odstavkom, počakajte nekaj trenutkov, da se posnetek naloži ali osvežite stran.