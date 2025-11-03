Zapečatena usoda Branka, morilca pomočnikov sodnega izvršitelja: sedel bo 30 let

DOSMRTNA JEČA

Mož in sin ubite Nataše Klement Zadravec tožila njenega delodajalca.

Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo dvojnega morilca Branka Krkleca in s tem zapečatilo njegovo usodo. 66-letnik bo zaradi umora dveh pomočnikov sodnega izvršitelja sedel 30 let. Medtem se je v povezavi s tem kaznivim dejanjem pravnomočno končal še en sodni postopek; mariborsko višje pravdno sodišče je pritrdilo odločitvi prvostopenjskega, da svojcem ene od žrtev odškodnina ne pripada. Krklec je bil nekoč cenjen slikopleskar, ki pa je zavozil svoje poslovno življenje. Ko so mu zarubili hišo v Rogaški Slatini, sta se z ženo preselila na hčerin vikend v vasico Škofije v občini Šmarje. Rubež ...