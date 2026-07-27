Zapeljal naravnost v reko! Celjski policisti ustavili več neverjetno pijanih voznikov

Minuli konec tedna so celjski in koroški policisti obravnavali več primerov nevarne vožnje pod vplivom alkohola, ki bi se lahko končali tragično. Predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje Milena Trbulin je sporočila, da so policisti izločili štiri voznike, pri katerih so izmerili izjemno visoke stopnje alkohola.

Na območju Otiškega Vrha je voznik z več kot dvema promiloma alkohola v krvi zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal naravnost v reko Mislinjo. V nesreči se je lažje poškodovala sopotnica, preostali trije potniki in voznik pa so jo odnesli brez poškodb. Podoben razplet brez poškodb se je zgodil tudi na Holmcu, kjer je voznik z dvema promiloma prav tako povzročil prometno nesrečo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Izjemno neodgovorno ravnanje so policisti zabeležili tudi v Solčavi, kjer so zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika, ki je imel v krvi nepredstavljivih 3,76 promila alkohola. Prav tako je ponoči na Mariborski cesti v Celju voznica zapeljala v nasprotno smer, preizkus pa je pokazal, da je vozila s 3,20 promila alkohola.

Policisti znova opozarjajo, da alkohol drastično zmanjšuje sposobnost presoje, oži vidni kot in daljša odzivni čas, medtem ko lažno povečuje občutek samozavesti. Tveganje za nesrečo se že pri enem promilu alkohola poveča kar za osemkrat, zato alkohol in volan nikakor ne sodita skupaj.