Zapeljal s ceste in obležal v jarku: motorista (43) oživljali na kraju nesreče

V nedeljo, 5. julija 2026, so bili ob 9.18 policisti obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti Vanganel-Montinjan. Prijavitelj je naletel na motorista, ki je pred tem padel in obležal.

Policisti so ugotovili, da je 43-letni moški z motornim kolesom vozil iz smeri Vanganela proti Montinjanu. Zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča je zapeljal s ceste in trčil v obcestni jarek, kjer je padel in obležal. Reševalci so ga na kraju uspešno oživljali, nato pa so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. V nesreči je utrpel hude telesne poškodbe. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, ustrezen ukrep pa bodo izvedli naknadno, še sporočajo s PU Koper.