Zapeljal s ceste in se prevračal po vinogradu, z voznikom (27) je hudo

V nedeljo zgodaj zjutraj, ob 4.15, so bili policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v krožnem križišču v Vrtojbi, v njej pa se je huje poškodoval 27-letni voznik osebnega avtomobila.

»Po sedaj zbranih podatkih je 27-letnik vozil po vrtojbenski obvoznici proti Šempetru pri Gorici, ko je pripeljal v krožišče, pa je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, trčil najprej v robnik, nato pa še v kovinsko varnostno ograjo. Zatem se je vozilo prevrnilo pod cesto v bližnji vinograd, kjer se je ustavilo šele po približno 40 metrih prevračanja,« je podrobnosti nesreče opisal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

V prometni nesreči se je voznik huje telesno poškodoval. Policisti so mu odredili strokovni pregled zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola in prepovedanih drog, poleg policistov pa so posredovali tudi gasilci, ki so zavarovali kraj prometne nesreče in iz vozila rešili ukleščenega voznika. Reševalci nujne medicinske pomoči so ranjenemu vozniku na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Na podlagi ugotovljenih dejstev in rezultatov analiz strokovnega pregleda bodo zoper voznika izvedli ustrezen ukrep, je še sporočil Božnik.