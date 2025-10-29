V torek popoldan so imeli policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana polne roke dela s prehitrimi vozniki, tako eno- kot dvoslednih vozil.

Okoli 20.30 so posredovali na lokalni cesti od Kosez proti Mengšu, kjer se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v drevo ter se lažje telesno poškodoval, je sporočil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Prav tako v torek okrog 16. ure se je na Podutiški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje ranil. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Prometna nesreča se je v torek popoldan, okrog 15. ure, pripetila tudi na Celovški cesti v Ljubljani. V nesreči je bil samoudeležen kolesar, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje telesno poškodoval. Tudi njega so reševalci nujne medicinske pomoči z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegovo življenje pa ni ogroženo.