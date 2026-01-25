Zaplinjeni protestniki zahtevajo do 15.000 evrov odškodnine

POLICISTI NA ZATOŽNI KLOPI

Policisti ne bi smeli uporabiti plinskih sredstev, meni tožilstvo. Štirje obtoženi nevestnega dela v službi se branijo z molkom.

Petega oktobra 2021 je bilo v središču Ljubljane precej vroče. V mesto so se zgrnili množica protestnikov in veliko do zob oboroženih policistov. Najbolj napeto je postalo malo pred 17. uro, ko so se udeleženci neprijavljenega shoda proti vladi Janeza Janše in ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa začeli premikati v smeri Slovenske ceste. Takrat pri križišču Šubičeve in Slovenske ceste niti intervencijsko vozilo s pridržanim pevcem Zlatanom Čordićem - Zlatkom ni moglo odpeljati s kraja dogodka. Protestniki ukazov policistov, da je shod razpuščen, niso upoštevali. Nasprotno. Po ...