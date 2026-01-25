  • Delo d.o.o.
POLICISTI NA ZATOŽNI KLOPI

Zaplinjeni protestniki zahtevajo do 15.000 evrov odškodnine

Policisti ne bi smeli uporabiti plinskih sredstev, meni tožilstvo. Štirje obtoženi nevestnega dela v službi se branijo z molkom.
Uporabili so vodni top in solzivec. FOTO: Voranc Vogel
Uporabili so vodni top in solzivec. FOTO: Voranc Vogel
Aleksander Brudar
 25. 1. 2026 | 07:01
3:40
A+A-
Petega oktobra 2021 je bilo v središču Ljubljane precej vroče. V mesto so se zgrnili množica protestnikov in veliko do zob oboroženih policistov. Najbolj napeto je postalo malo pred 17. uro, ko so se udeleženci neprijavljenega shoda proti vladi Janeza Janše in ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa začeli premikati v smeri Slovenske ceste. Takrat pri križišču Šubičeve in Slovenske ceste niti intervencijsko vozilo s pridržanim pevcem Zlatanom Čordićem - Zlatkom ni moglo odpeljati s kraja dogodka. Protestniki ukazov policistov, da je shod razpuščen, niso upoštevali. Nasprotno. Po ...

ZADNJE NOVICE
08:26
Bulvar  |  Domači trači
JAPAJADE ŠOV

Jože Potrebuješ o tem, kako so ga odpravili z nacionalke

Slovenski glasbenik in televizijski ustvarjalec: Še isti večer, ko se je oddaja zaključevala, bil sem ravno na nastopu, sem dobil klic z druge televizije.
25. 1. 2026 | 08:26
08:00
Novice  |  Svet
VREMENSKE NEVŠEČNOSTI

V ZDA izredne razmere: »zgodovinska zimska nevihta« ohromila življenje (VIDEO)

Nacionalna meteorološka služba je opozorila na obilne snežne padavine in debelo plast ledu od vzhodnega Teksasa do Severne Karoline.
25. 1. 2026 | 08:00
07:50
Lifestyle  |  Stil
PRENOVA DOMA

Vsega ne smemo prebarvati. Preverite, kaj je bolj pustiti pri miru

Barvanje sten in kuhinjskih elementov je ena najcenejših poti do osvežitve doma, obstajajo stvari, ki jih preprosto ne smemo prebarvati.
25. 1. 2026 | 07:50
07:40
Novice  |  Slovenija
OSEBNA IZPOVED

Slovenec iskreno o večletnih spolnih zlorabah: »Ko me niso gledali v oči, sem mižal«

Govorili smo z moškim, ki je prvič javno spregovoril o večletnih zlorabah v otroštvu in posledicah, ki jih nosi še danes.
Kaja Grozina25. 1. 2026 | 07:40
07:31
Novice  |  Slovenija
ČUDOVITO

Ko pade pod ničlo, Pavel Skumavc ustvari fantastično ledeno kraljestvo

Soteska Mlačca ponuja ledno steno, žive jaslice in pravljično deželo.
Lovro Kastelic25. 1. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ocvrti piščanec – naši najljubši recepti za nedeljska kosila

Zbrali smo recepte, v katerih kraljuje ocvrti piščanec v najrazličnejših izpeljankah. Gre za preverjene in med našimi bralci najbolj priljubljene jedi.
Odprta kuhinja25. 1. 2026 | 07:30

Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
