Zaposlena ob pomoči pajdašev iz podjetja nakradla za 330.000 evrov robe

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so bili v začetku junija obveščeni, da so zlikovci iz skladišča gospodarske družbe na območju Hoč ukradli blago. Zbrali so obvestila in se lotili kriminalistične preiskave ter ugotovili, da je kaznivo dejanje izvršilo več ljudi, kradli pa so dalj časa. »Po doslej zbranih ugotovitvah sta pri izvrševanju kaznivih dejanj med drugimi sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugima osumljencema. Skupaj so iz skladišča v daljšem časovnem obdobju, postopoma odtujili različno blago, predvsem je šlo za tekstil in elektronske naprave, v skupni vrednosti približno 330.000 evrov,« je ugotovitve policije sporočila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič.

Na podlagi zbranih dokazov je bila osumljenim odvzeta prostost, policisti so nato opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta v Slovenskih goricah ter preiskave drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Med hišnimi preiskavami so zasegli večjo količino odtujenega blaga, za katero obstaja utemeljen sum, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj. Pri enem izmed osumljencev je bilo zaseženih tudi približno kilogram posušenih rastlinskih delcev prepovedane droge konoplje, zaradi česar bo zoper njega uveden tudi ustrezen kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog.

Zoper vse štiri osumljence, 79-letno žensko ter njene pajdaše, stare 33, 40 in 60 let, ki prihajajo z območja Maribora in Lenarta v Slovenskih goricah, bodo policisti in kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Preiskava vseh okoliščin navedenih kaznivih dejanj se nadaljuje.