  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČLAN HUDODELSKE ZDRUŽBE

Zaradi 258 kilogramov kokaina Brazilcu devet let zapora

Kot član hudodelske združbe je obsojen za vpletenost v posel s kokainom.
Levo Edi Bajrami, desno Romul De Souza Silva FOTO: Moni Černe

Levo Edi Bajrami, desno Romul De Souza Silva FOTO: Moni Černe

Romul De Souza Silva je bil brazilskim preprodajalcem droge dolžan denar. FOTO: Moni Černe

Romul De Souza Silva je bil brazilskim preprodajalcem droge dolžan denar. FOTO: Moni Černe

V vsakem od sedmih paketov je bilo po 30 zavojev kokaina. FOTO: Policija

V vsakem od sedmih paketov je bilo po 30 zavojev kokaina. FOTO: Policija

Levo Edi Bajrami, desno Romul De Souza Silva FOTO: Moni Černe
Romul De Souza Silva je bil brazilskim preprodajalcem droge dolžan denar. FOTO: Moni Černe
V vsakem od sedmih paketov je bilo po 30 zavojev kokaina. FOTO: Policija
Iva Ropac
Moni Černe
 5. 3. 2026 | 07:00
0:14
A+A-

Devet let zapora so brazilskemu državljanu Romulu De Souzi Silvi izrekli na koprskem okrožnem sodišču zaradi pečanja z drogo. Domnevnemu članu hudodelske združbe so do pravnomočnosti sodbe podaljšali pripor, v katerem je od 14. marca 2024. To pomeni, da bo moral odslužiti še dobrih sedem let, saj se mu čas, prebit v priporu, šteje v izrečeno kazen.

V prvi polovici marca pred dvema letoma sta se De Souza Silva in albanski državljan Edi Bajrami v popolni potapljaški opremi s podvodnima skuterjema pripeljala po Rižani do ladje Federal Tokoro, ki je pod panamsko zastavo priplula iz Brazilije iz pristanišča Pecam Port, ko še ni bila zasidrana v koprskem pristanišču. 13. marca sta s svetilko v morju iskala »luknjo v ladji, ki naj bi bila manjše okno«.

Romul De Souza Silva je bil brazilskim preprodajalcem droge dolžan denar. FOTO: Moni Černe
Romul De Souza Silva je bil brazilskim preprodajalcem droge dolžan denar. FOTO: Moni Černe

Bajramiju je delo menda ponudil neznani moški, zaradi finančnih težav ga je sprejel ter prišel v Koper. Neznani moški mu je dejal, da bo z ladje prinesel »srebrnino«, Brazilcu pa so povedali, da bo prinesel »neke črne vreče«. O 258 kilogramih bruto teže kokaina, ki bi bil na trgu vreden okoli 9 milijonov evrov, nista nič vedela, sta zatrjevala, prav tako ne o identiteti sostorilcev.

Po mnenju tožilstva sta se skupaj z neugotovljenimi storilci združila v hudodelsko združbo, ki je na tovorno ladjo v skrite prostore v podpalubju v sedmih paketih v črnih PVC-zavojih skrila drogo. V vsakem od sedmih paketov je bilo po 30 zavojev kokaina. Njuna naloga je bila, da se kot potapljača potopita pod ladjo in s pomočjo natičnih ključev (francozov) odvijačita mrežaste košare, ki so del podvodnega sesalnega sistema ventila za črpanje morske vode v trup ladje, in tako prideta do prostorov pod palubo, kjer je bila droga shranjena. To bi vzela in jo prenesla na drugo lokacijo, da bi jo preprodali, potem pa bi si člani združbe, vključno z obtoženima, razdelili denar.

Neuspešna potopa

Prvi dan potapljanja, 13. marca, nista imela sreče, ker luknje nista našla in sta se v neko hišo v Kopru vrnila praznih rok. Tega dne so sicer že člani ladijske posadke opazili neobičajno dogajanje. Opažene so bile luči v vodi, ko je pomorščak pogledal v morje, je opazil silhueto dveh potapljačev, ki sta se s podvodnima skuterjema počasi oddaljila proti obali.

Potapljača nista vedela, da sta bila opažena, zato sta se naslednji dan vnovič potopila. Pomorščak je v morju ponovno slišal sumljivo ropotanje, luči, nato pa ob boku ladje zagledal dve osebi. Ker luknje in vreč niti v drugo nista našla, sta odšla brez plena, iz Luke Koper pa so poklicali policiste. Obtožena so aretirali isto jutro, ko sta s podvodnima skuterjema že priplavala po strugi Rižane do bližine betonarne na Serminu.

Bajrami je oktobra 2024 s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde in bil obsojen na 8 let zapora. Za De Souza Silvo, ki očitkov ni priznal, pa so izpeljali sojenje in ga včeraj tudi končali. Medtem ko je tožilstvo predlagalo izrek 11 let zapora, je zagovornik odvetnik Filip Kukovec predlagal oprostitev. A je petčlanski sodni senat pod predsedstvom sodnice Kristine Bošnjak Brazilca spoznal za krivega, da se je skupaj z Bajramijem in neugotovljenimi sostorilci dogovoril za prenašanje droge. Kot je ugotovilo sodišče, je šlo za združbo, znotraj katere so delovale vsaj tri osebe, pri tem pa ni pomembno, da se člani združbe niso poznali.

V vsakem od sedmih paketov je bilo po 30 zavojev kokaina. FOTO: Policija
V vsakem od sedmih paketov je bilo po 30 zavojev kokaina. FOTO: Policija

258 kilogramov kokaina je bilo skritega v košarah ladijskega sesalnega sistema.

Pri odmeri kazni 9 let zapora je senat poleg predhodne nekaznovanosti upošteval, da je bil obdolženi zadolžen, niso pa mogli obiti niti njegovega zdravstvenega stanja, čeprav, po ugotovitvah izvedenk (klinične psihologije in psihiatrije), bolezen ni vplivala na njegovo prištevnost. Je pa na višino kazni vplivala pričakovana premoženjska korist od prodane droge; na debelo bi prinesla 9 milijonov evrov, od česar bi vsak član združbe prejel del zaslužka.

Obdolženi je sicer izpostavil, da je nalogo opravil zaradi dolga, ki izvira iz uživanja drog, poleg tega naj bi mu združba grozila in ga izsiljevala. »Če ne bi soglašal, bi me, kot druge v Braziliji, umorili. Meni in moji družini so že grozili,« je potarnal med postopkom. A sodišče temu ni sledilo, češ da dokazi ne izkazujejo resne grožnje ali fizične sile. Niso mu verjeli niti, da je od naloge prostovoljno odstopil, kot je trdil. Sodba še ni pravnomočna.

S podvodnima skuterjema po Rižani po 9-milijonski tovor kokaina, a ju je izdal šum pod ladjo.

Več iz teme

drogesojenjekokainkriminalna združbaKoperpreprodaja drogsodbasodiščehudodelska združbamamilakazenRomulo De Souza Silva
ZADNJE NOVICE
07:41
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOLGOLETNI NOGOMETNI REPREZENTANT

Nogometnega zvezdnika Tima so kaznovali preblago! Pretepal ženo, jo dušil in trpinčil mladoletne otroke (FOTO)

Vrhovno tožilstvo je ugotovilo neprimernost predlagane sankcije.
Moni Černe5. 3. 2026 | 07:41
07:29
Novice  |  Slovenija
SMARAGDNA POROKA Z ZAMUDO

Greta in Milan sta poročena že srečnih 55 let (FOTO)

Kot zlato obletnico sta tudi tokratno praznovanje preložila.
5. 3. 2026 | 07:29
07:21
Novice  |  Slovenija
V SVETU GLASBE, KJER JAZ POSTANE MI

Matjaž pri glasbenih predmetih skrbi za osredotočenost dijakov (FOTO)

Osredotočenost je namreč pri muziciranju nujna.
Špela Kuralt5. 3. 2026 | 07:21
07:10
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI KROF 2026

Sladki krof kot simbol dobrote: štirje Lions klubi združili moči in podprli družine v stiski

S prodajo skupaj zbrali 12.553 evrov.
5. 3. 2026 | 07:10
07:10
Bulvar  |  Domači trači
SPOMINI

Jan Plestenjak povedal, kaj je jedel kot otrok, usuli so se komentarji: »Res si bil ubošček« (VIDEO)

Jani Plestenjak o svojih skromnih šolskih malicah: »Tekoči puding in kruh. Ne vem, kako gre to skupaj«
5. 3. 2026 | 07:10
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
ČLAN HUDODELSKE ZDRUŽBE

Zaradi 258 kilogramov kokaina Brazilcu devet let zapora

Kot član hudodelske združbe je obsojen za vpletenost v posel s kokainom.
Iva Ropac, Moni Černe5. 3. 2026 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki