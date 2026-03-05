Zaradi 258 kilogramov kokaina Brazilcu devet let zapora

Devet let zapora so brazilskemu državljanu Romulu De Souzi Silvi izrekli na koprskem okrožnem sodišču zaradi pečanja z drogo. Domnevnemu članu hudodelske združbe so do pravnomočnosti sodbe podaljšali pripor, v katerem je od 14. marca 2024. To pomeni, da bo moral odslužiti še dobrih sedem let, saj se mu čas, prebit v priporu, šteje v izrečeno kazen.

V prvi polovici marca pred dvema letoma sta se De Souza Silva in albanski državljan Edi Bajrami v popolni potapljaški opremi s podvodnima skuterjema pripeljala po Rižani do ladje Federal Tokoro, ki je pod panamsko zastavo priplula iz Brazilije iz pristanišča Pecam Port, ko še ni bila zasidrana v koprskem pristanišču. 13. marca sta s svetilko v morju iskala »luknjo v ladji, ki naj bi bila manjše okno«.

Romul De Souza Silva je bil brazilskim preprodajalcem droge dolžan denar. FOTO: Moni Černe

Bajramiju je delo menda ponudil neznani moški, zaradi finančnih težav ga je sprejel ter prišel v Koper. Neznani moški mu je dejal, da bo z ladje prinesel »srebrnino«, Brazilcu pa so povedali, da bo prinesel »neke črne vreče«. O 258 kilogramih bruto teže kokaina, ki bi bil na trgu vreden okoli 9 milijonov evrov, nista nič vedela, sta zatrjevala, prav tako ne o identiteti sostorilcev.

Po mnenju tožilstva sta se skupaj z neugotovljenimi storilci združila v hudodelsko združbo, ki je na tovorno ladjo v skrite prostore v podpalubju v sedmih paketih v črnih PVC-zavojih skrila drogo. V vsakem od sedmih paketov je bilo po 30 zavojev kokaina. Njuna naloga je bila, da se kot potapljača potopita pod ladjo in s pomočjo natičnih ključev (francozov) odvijačita mrežaste košare, ki so del podvodnega sesalnega sistema ventila za črpanje morske vode v trup ladje, in tako prideta do prostorov pod palubo, kjer je bila droga shranjena. To bi vzela in jo prenesla na drugo lokacijo, da bi jo preprodali, potem pa bi si člani združbe, vključno z obtoženima, razdelili denar.

Neuspešna potopa

Prvi dan potapljanja, 13. marca, nista imela sreče, ker luknje nista našla in sta se v neko hišo v Kopru vrnila praznih rok. Tega dne so sicer že člani ladijske posadke opazili neobičajno dogajanje. Opažene so bile luči v vodi, ko je pomorščak pogledal v morje, je opazil silhueto dveh potapljačev, ki sta se s podvodnima skuterjema počasi oddaljila proti obali.

Potapljača nista vedela, da sta bila opažena, zato sta se naslednji dan vnovič potopila. Pomorščak je v morju ponovno slišal sumljivo ropotanje, luči, nato pa ob boku ladje zagledal dve osebi. Ker luknje in vreč niti v drugo nista našla, sta odšla brez plena, iz Luke Koper pa so poklicali policiste. Obtožena so aretirali isto jutro, ko sta s podvodnima skuterjema že priplavala po strugi Rižane do bližine betonarne na Serminu.

Bajrami je oktobra 2024 s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde in bil obsojen na 8 let zapora. Za De Souza Silvo, ki očitkov ni priznal, pa so izpeljali sojenje in ga včeraj tudi končali. Medtem ko je tožilstvo predlagalo izrek 11 let zapora, je zagovornik odvetnik Filip Kukovec predlagal oprostitev. A je petčlanski sodni senat pod predsedstvom sodnice Kristine Bošnjak Brazilca spoznal za krivega, da se je skupaj z Bajramijem in neugotovljenimi sostorilci dogovoril za prenašanje droge. Kot je ugotovilo sodišče, je šlo za združbo, znotraj katere so delovale vsaj tri osebe, pri tem pa ni pomembno, da se člani združbe niso poznali.

V vsakem od sedmih paketov je bilo po 30 zavojev kokaina. FOTO: Policija

258 kilogramov kokaina je bilo skritega v košarah ladijskega sesalnega sistema.

Pri odmeri kazni 9 let zapora je senat poleg predhodne nekaznovanosti upošteval, da je bil obdolženi zadolžen, niso pa mogli obiti niti njegovega zdravstvenega stanja, čeprav, po ugotovitvah izvedenk (klinične psihologije in psihiatrije), bolezen ni vplivala na njegovo prištevnost. Je pa na višino kazni vplivala pričakovana premoženjska korist od prodane droge; na debelo bi prinesla 9 milijonov evrov, od česar bi vsak član združbe prejel del zaslužka.

Obdolženi je sicer izpostavil, da je nalogo opravil zaradi dolga, ki izvira iz uživanja drog, poleg tega naj bi mu združba grozila in ga izsiljevala. »Če ne bi soglašal, bi me, kot druge v Braziliji, umorili. Meni in moji družini so že grozili,« je potarnal med postopkom. A sodišče temu ni sledilo, češ da dokazi ne izkazujejo resne grožnje ali fizične sile. Niso mu verjeli niti, da je od naloge prostovoljno odstopil, kot je trdil. Sodba še ni pravnomočna.