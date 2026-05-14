  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VSE ZARADI APLIKACIJE

Zaradi aplikacije ostali brez denarja, preprečila je oddajo zahtevkov

Vrhovno sodišče razveljavilo zavrnitev sofinanciranja zasebnemu vrtcu zaradi napačne uporabe aplikacij.
Ministrstvo mora odločati ponovno. FOTO: Jože Suhadolnik
Ministrstvo mora odločati ponovno. FOTO: Jože Suhadolnik
I. R.
 14. 5. 2026 | 07:31
2:51
A+A-

Vrhovno sodišče je v zvezi s sofinanciranjem zasebnih vrtcev razsodilo, da pravic, določenih z zakonom, ni dopustno omejevati z informacijskimi sistemi ali aplikacijami. Z njimi naj bi se namreč olajšalo, ne pa oteževalo ali celo onemogočalo uveljavljanje pravic. O zadevi je odločalo v reviziji zoper sodbo upravnega sodišča, ki jo je vložil zasebni vrtec, ker mu je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje za določeno obdobje zavrnilo sofinanciranje iz javnih sredstev, češ da je bil zahtevek vložen prepozno.

Zasebni vrtec ni pridobil javnih sredstev, do katerih so bili skladno z zakonom o vrtcih upravičeni starši, ki so imeli v javno veljavni program zasebnega vrtca vključenega več kakor enega otroka, enako kot če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Ministrstvo je namreč zahtevek zavrglo kot prepoznega, saj naj bi zaradi napačne uporabe računalniških aplikacij, ki jih je vzpostavilo ministrstvo, zamudil roke.

Aplikacija je vrtcu preprečila oddajo zahtevkov. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen
Aplikacija je vrtcu preprečila oddajo zahtevkov. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen

Sklep ministrstva je zasebni vrtec izpodbijal pred upravnim sodiščem, vendar neuspešno. Zato se je vrtec obrnil na vrhovno sodišče, to pa je ugodilo reviziji, sodbo spremenilo tako, da je tožbi ugodilo in odpravilo upravni akt ter zadevo vrnilo ministrstvu v ponovno odločanje. V novem postopku bo moralo ministrstvo zahtevke obravnavati kot pravočasne in o njih vsebinsko odločiti.

Aplikacija vrtcu preprečila oddajo zahtevkov

V sporu je šlo za vprašanje, ali lahko ministrstvo zavrne zahtevke za sofinanciranje zgolj zato, ker so bili vloženi prepozno glede na roke, določene v računalniški aplikaciji. Vrhovno sodišče ugotavlja, da zakon o vrtcih sploh ne določa roka, do katerega morajo vrtci uveljavljati pravico do sofinanciranja, prav tako zakon ministra ne pooblašča, da lahko ta rok določi s pravilnikom. In če zakon roka ne določa, ga ne sme določiti niti podzakonski predpis, še manj pa računalniška aplikacija. Na tak način se namreč brez zakonske podlage omejuje tako uresničevanje pravic staršev kot pravic zasebnih vrtcev, določenih z omenjenim zakonom.

V konkretnem primeru je aplikacija vrtcu pravzaprav preprečila oddajo zahtevkov. Po presoji vrhovnih sodnikov je zato pomembno, da posamezni fizični ali pravni osebi ni mogoče naložiti odgovornosti za to, da informacijskih ali tehničnih rešitev uprave ni uporabila ali ni uporabila pravilno, če njihova uporaba ali v njih vsebovane omejitve nimajo potrebne podlage v zakonu ali na njegovi podlagi izdanih zakonitih predpisih.

Šlo je za vprašanje, ali lahko ministrstvo zavrne zahtevke za sofinanciranje zgolj zato, ker so bili vloženi prepozno glede na roke, določene v računalniški aplikaciji.

Več iz teme

vrtciaplikacijapritožbaSlovenijavrhovno sodišče
ZADNJE NOVICE
09:30
Bulvar  |  Domači trači
PREDALEČ

Vse za oglede in lajke? Mark iz Kmetije šel na urgenco, da bi se norčeval: »V resnici me je samo kakat tiščalo...« (VIDEO)

Mark, eden najbolj opaznih tekmovalcev letošnje sezone šova Kmetija, ije rad v središču dogajanja. Čeprav smo mladega »šilčka« sprejeli kot zabaven lik, pa se zadnje čase poslužuje vzbujanja pozornosti na vedno manj okusne načine.
14. 5. 2026 | 09:30
09:16
Novice  |  Svet
POTISNJEN OB STRAN

Je Trump že kdaj doživel tako medijsko ponižanje? Kitajski mediji so storili tole (FOTO)

Takšne odločitve kitajskih državnih medijev niso naključne.
14. 5. 2026 | 09:16
09:16
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Poglejte, kaj nastane iz jagod in smetane: sladica za čisti užitek (VIDEO)

Imate radi puding? Potem vas bodo ti jagodni kozarčki navdušili. Pripravljeni so na podoben način, a z dodatkom svežih jagod in smetane. Prava poslastica – preprosta, elegantna in izjemno okusna.
Mirjam Grilc14. 5. 2026 | 09:16
09:11
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Los Angeles ustvari več kot Messi, zraven tudi Slovenca

Letna plača Lionela Messija znaša več kot 28 milijonov dolarjev.
Tim Erman14. 5. 2026 | 09:11
09:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEMIRNA NOČ V LJUBLJANI

S pištolo oropal bencinski servis za Bežigradom! Policija išče moškega, visokega okrog 180 cm

Na srečo v dogodku nihče ni bil poškodovan.
14. 5. 2026 | 09:08
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Nejc Lombardo: Vedno igramo, kot da je zadnjič (Suzy)

Skupina Lombardo se na glasbeno sceno vrača z novim singlom, s katerim napoveduje novo ustvarjalno obdobje.
14. 5. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki