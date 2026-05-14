Zaradi aplikacije ostali brez denarja, preprečila je oddajo zahtevkov

Vrhovno sodišče je v zvezi s sofinanciranjem zasebnih vrtcev razsodilo, da pravic, določenih z zakonom, ni dopustno omejevati z informacijskimi sistemi ali aplikacijami. Z njimi naj bi se namreč olajšalo, ne pa oteževalo ali celo onemogočalo uveljavljanje pravic. O zadevi je odločalo v reviziji zoper sodbo upravnega sodišča, ki jo je vložil zasebni vrtec, ker mu je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje za določeno obdobje zavrnilo sofinanciranje iz javnih sredstev, češ da je bil zahtevek vložen prepozno.

Zasebni vrtec ni pridobil javnih sredstev, do katerih so bili skladno z zakonom o vrtcih upravičeni starši, ki so imeli v javno veljavni program zasebnega vrtca vključenega več kakor enega otroka, enako kot če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Ministrstvo je namreč zahtevek zavrglo kot prepoznega, saj naj bi zaradi napačne uporabe računalniških aplikacij, ki jih je vzpostavilo ministrstvo, zamudil roke.

Sklep ministrstva je zasebni vrtec izpodbijal pred upravnim sodiščem, vendar neuspešno. Zato se je vrtec obrnil na vrhovno sodišče, to pa je ugodilo reviziji, sodbo spremenilo tako, da je tožbi ugodilo in odpravilo upravni akt ter zadevo vrnilo ministrstvu v ponovno odločanje. V novem postopku bo moralo ministrstvo zahtevke obravnavati kot pravočasne in o njih vsebinsko odločiti.

V sporu je šlo za vprašanje, ali lahko ministrstvo zavrne zahtevke za sofinanciranje zgolj zato, ker so bili vloženi prepozno glede na roke, določene v računalniški aplikaciji. Vrhovno sodišče ugotavlja, da zakon o vrtcih sploh ne določa roka, do katerega morajo vrtci uveljavljati pravico do sofinanciranja, prav tako zakon ministra ne pooblašča, da lahko ta rok določi s pravilnikom. In če zakon roka ne določa, ga ne sme določiti niti podzakonski predpis, še manj pa računalniška aplikacija. Na tak način se namreč brez zakonske podlage omejuje tako uresničevanje pravic staršev kot pravic zasebnih vrtcev, določenih z omenjenim zakonom.

V konkretnem primeru je aplikacija vrtcu pravzaprav preprečila oddajo zahtevkov. Po presoji vrhovnih sodnikov je zato pomembno, da posamezni fizični ali pravni osebi ni mogoče naložiti odgovornosti za to, da informacijskih ali tehničnih rešitev uprave ni uporabila ali ni uporabila pravilno, če njihova uporaba ali v njih vsebovane omejitve nimajo potrebne podlage v zakonu ali na njegovi podlagi izdanih zakonitih predpisih.