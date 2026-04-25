Zaradi dolgov so družini Zavašnik zaprli dostop do parkirišča in zarubili luksuzni BMW (FOTO)

Inšpektorji finančne uprave so izvedli nov nadzor pri družini Zavašnik zaradi dolgov, poroča spletni portal 24ur. Zaradi neupravičenega zaračunavanja parkirnine so dostop preprečili z betonskimi bloki, ob tem pa so družini zarubili tudi luksuzno vozilo znamke BMW.

Družino Zavašnik so inšpektorji finančne uprave obiskali, ker so na parkirišču, ki ni več v njihovi lasti, zaračunavali parkirnino. Po poročanju portala so postavili celo zapornice. Inšpektorji so ob osmih zjutraj uvoze na parkirišče zaprli z betonskimi bloki. Kot še poročajo, je Furs sicer Zavašnikom parkomate zapečatil že julija lani, a naj bi družina že naslednji mesec spet zaračunavala parkirnino. Pred dnevi smo sicer poročali, da se je Milena Zavašnik, mama Roberta Tomasa Zavašnika, ki je slovenski javnosti najbolj ostal v spominu kot lastnik Kluba Lipa, pred katero se je 23. decembra 2005 zgodila tragedija, v kateri so umrla tri mlada dekleta, znašla na sodišču.

Namestili so betonske bloke, ki ovirajo uvoz na parkirišče. FOTOGRAFIJI: Pop Tv

Tožilstvo ji očita, da je med prisilno izvršbo skrila dele svojega premičnega premoženja ter posledično upnika, v tem primeru finančno upravo, oškodovala za najmanj 13.465,99 evra. Po pozivu Fursa ni dostavila svojega osebnega vozila BMW X5, vrednega 14.500 evrov. S tem je storila dve kaznivi dejanji oškodovanja tujih pravic. Tožilstvo jo je želelo obsoditi po hitrem postopku in je sodišču predlagalo, da ji brez izvajanja dokazov na glavni obravnavi izreče pogojnih 10 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. S posebnim pogojem, da Fursu v roku enega leta od pravnomočnosti sodbe povrne škodo v višini 14.500 evrov. A ker je Zavašnikova ugovarjala tej sodbi o kaznovalnem nalogu, je morala sodnica spisati glavno obravnavo. Pred dnevi bi se morala 76-letnica na predobravnavnem naroku izreči o krivdi, a se to ni zgodilo, saj je bil narok preklican.