Zaradi dolgov zavrelo v Kanižarici: pet oseb se je steplo, trije končali pri zdravniku

V Kanižarici na območju Črnomlja je prišlo do nasilnega obračuna, v katerega naj bi bilo vpletenih pet oseb. Po prvih ugotovitvah policistov so bile povod za pretep in grožnje neporavnane finančne obveznosti. Trije udeleženci so utrpeli poškodbe in poiskali zdravniško pomoč.

Policisti Policijske postaje Črnomelj so tako včeraj nekaj po 19. uri prejeli obvestilo o pretepu v Kanižarici. Po doslej zbranih informacijah naj bi se sprlo pet oseb, besedni spor pa naj bi prerasel v fizični obračun in grožnje.

Kot so sporočili policisti, naj bi bil vzrok za nasilje dolžniško-upniški odnos, torej spor zaradi denarja oziroma neporavnanih obveznosti.

Trije zaradi poškodb potrebovali zdravniško pomoč

Pretep se je končal s poškodbami. Trije izmed petih udeležencev so zaradi lažjih poškodb poiskali zdravniško pomoč. Kolikšen znesek naj bi bil predmet spora, kdo je sprožil pretep in kakšne grožnje naj bi bile izrečene, policisti za zdaj niso pojasnili. Črnomaljski policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. Na podlagi ugotovitev bodo sprejeli ustrezne ukrepe.

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