Zaradi dveh moških v šotoru je ob 5.33 zjutraj na koprski plaži posredovala policija

S PU Koper sporočajo, da so bili v petek, 3. julija 2026, policisti ob 5.33 napoteni na koprsko plažo, kjer naj bi v šotoru prenočevala dva moška. Ugotovljeno je bilo, da sta v šotoru na plaži prenočevala dva moška, stara 45 in 37 let. Ker je to vznemirjalo prijavitelja, so jima policisti na kraju zaradi prenočevanja na javnem kraju izdali plačilna naloga.

Policisti so v zadnjih 48 urah na interventni številki 113 prejeli 674 klicev. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti posredovali osemkrat krat na javnih krajih in petkrat v zasebnih prostorih.



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