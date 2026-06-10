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ZASEGLI SKORAJ 600 KOSOV PREPOVEDANE PIROTEHNIKE

Zaradi eksplozij in škode na javni infrastrukturi v Kranju ovadili štiri osebe (FOTO)

Kranjski policisti in kriminalisti so preiskali božično-novoletna deviantna ravnanja na Planini v Kranju.
FOTO: Policijska uprava Kranj

FOTO: Policijska uprava Kranj

FOTO: Policijska uprava Kranj

FOTO: Policijska uprava Kranj

FOTO: Policijska uprava Kranj

FOTO: Policijska uprava Kranj

FOTO: Policijska uprava Kranj
FOTO: Policijska uprava Kranj
FOTO: Policijska uprava Kranj
A. G.
 10. 6. 2026 | 15:33
5:41
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Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Kranj je med 23. decembrom 2025 in 1. januarjem 2026 prejel več kot 50 klicev občanov zaradi metanja pirotehničnih in eksplozivnih sredstev na območju Planine v Kranju. Z ravnanji storilcev je bila povzročena premoženjska škoda na javni infrastrukturi, hkrati pa je bilo ogroženo tudi življenje in zdravje ljudi. Policisti in kriminalisti Policijske postaje Kranj so takoj pristopili k intenzivnemu zbiranju obvestil in izvajanju preiskovalnih dejanj ter uspešno preiskali omenjena božično-novoletna deviantna ravnanja.

V preiskavi so ugotovili, da so 19-letni moški, starejši mladoletnik in mlajši mladoletnik med 23. decembrom 2025 in 1. januarjem 2026 na območju Planine v Kranju z uporabo eksplozivnih sredstev povzročali nevarnost za mimoidoče ter za premoženje večje vrednosti. Zaradi navedenega so utemeljeno osumljeni izvršitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po prvem odstavku 314. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).

Lastnikom povzročili za več deset tisoč evrov škode

Prav tako so v istem časovnem obdobju in na istem območju z eksplozijami poškodovali asfaltno igrišče in več urbanih elementov (klopi, sanitarno kabino in drugo infrastrukturo) ter s tem izvršili kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari po prvem odstavku 220. člena KZ-1. Z dejanji so lastnikom povzročili za več deset tisoč evrov škode.

Med preiskavo navedenih kaznivih dejanj so policisti in kriminalisti Policijske postaje Kranj v mesecu aprilu 2026 na podlagi predloga Okrožnega državnega tožilstva v Kranju ter odredbe Okrožnega sodišča v Kranju opravili osebno in hišno preiskavo pri 51-letnem moškem z območja Kranja. Pri preiskavi so našli in zasegli nekaj manj kot 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev različnih kategorij, med njimi tudi sredstva, namenjena profesionalni uporabi, ki v Republiki Sloveniji niso v prosti prodaji (fotografije v prilogi). Med kupci so bile tudi zgoraj navedene osumljene osebe, ki so z uporabo tudi teh sredstev povzročile večjo premoženjsko škodo na javni infrastrukturi.

FOTO: Policijska uprava Kranj
FOTO: Policijska uprava Kranj

Zaradi navedenega je 51-letni moški utemeljeno osumljen izvršitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po prvem odstavku 307. členu KZ-1. V mesecu maju 2026 so tako zoper utemeljeno osumljene na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kranju podali kazensko ovadbo. 

FOTO: Policijska uprava Kranj
FOTO: Policijska uprava Kranj

»Poudarjamo, da smo se na pojav teh ravnanj na območju Planine v Kranju odzvali takoj ter pričeli z intenzivnim izvajanjem policijskih nalog na tem območju. Policisti in kriminalisti so povečali prisotnost na terenu, izvajali poostrene in ciljno usmerjene nadzore, zbirali obvestila, ugotavljali identiteto kršiteljev ter ob zaznanih kršitvah in kaznivih ravnanjih tudi dosledno ukrepali. V posameznih postopkih so policisti že ob ugotovljenih kršitvah na kraju samem zasegli tudi pirotehnična sredstva. S policijskim delom v skupnosti, aktivnim delom vodje policijskega okoliša ter nenazadnje tudi s proaktivnim komuniciranjem z javnostjo smo občane redno seznanjali z nevarnostmi uporabe prepovedanih pirotehničnih in eksplozivnih sredstev, jih opozarjali na posledice tovrstnih ravnanj ter jih pozivali k odgovornemu ravnanju in odgovornosti staršev, saj so pirotehnična sredstva večinoma uporabljale mladoletne osebe. Prav informacije občanov so bile v številnih primerih pomemben vir podatkov za uspešno izvajanje policijskih postopkov,« je pojasnil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.

Dobro sodelovanje in hitra izmenjava informacij

Pri zagotavljanju varnosti so tesno sodelovali z Mestno občino Kranj, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Kranj, upravljavci javne infrastrukture, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter drugimi deležniki na področju javne varnosti. »Prepričani smo, da bodo dobro sodelovanje, hitra izmenjava informacij in usklajeno ukrepanje vseh vključenih tudi v prihodnje ključni za ohranjanje in nadaljnje izboljševanje varnostnih razmer. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem občanom, predstavnikom lokalne skupnosti in drugim sodelujočim institucijam, ki so s prijavami, podanimi informacijami, odgovornim ravnanjem in konstruktivnim sodelovanjem pomembno prispevali k uspešni obravnavi problematike. Takšno sodelovanje predstavlja enega ključnih temeljev učinkovitega policijskega dela v skupnosti,« je poudaril Brajič.

Gorenjski policisti bodo tudi v prihodnje pozorno spremljali varnostne razmere na celotnem območju Gorenjske, izvajali preventivne in represivne ukrepe ter zagotavljali ustrezno prisotnost na terenu. »Naš cilj ostaja zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi, njihovega premoženja in kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce. Občanom pa svetujemo, da nas o vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda interventno številko 113. Prepričani smo, da lahko le s skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse,« je pojasnil Brajič.   

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Kranj je med 23. decembrom 2025 in 1. januarjem 2026 prejel več kot 50 klicev občanov zaradi metanja pirotehničnih in eksplozivnih sredstev na območju Planine v Kranju. Z ravnanji storilcev je bila povzročena premoženjska škoda na javni infrastrukturi, hkrati pa je bilo ogroženo tudi življenje in zdravje ljudi.

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