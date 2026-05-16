Zaradi elektronskih cigaret dve mladoletni osebi na Goriškem potrebovali zdravniško pomoč

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v sredo na Goriškem obravnavali sum kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog, povezanega z uporabo elektronskih cigaret (»vape«), ki bi lahko vsebovale THC (tetrahidrokanabinol), psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje. Po uporabi teh naprav sta dve mladoletni osebi na kraju dogodka občutili zdravstvene težave. Posredovali so reševalci NMP Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so jima nudili pomoč; bolnišnično zdravljenje ni bilo potrebno. Policija je v okviru preiskave zasegla napravi »vape« in ju poslala v analizo. O zadevi je bilo obveščeno tudi pristojno državno tožilstvo, policijska preiskava pa se nadaljuje.

Sicer pa so prejšnji mesec že poročali o zasegu več sto tovrstnih elektronskih naprava (vape naprav) na Goriškem. Policisti Postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so skupaj z novogoriškimi kriminalisti 20. aprila 2026 v okviru hišne preiskave na Goriškem pri osumljencu zasegli tudi večjo količino elektronskih naprav za uparjanje (skupno 541 kosov), za katere je obstajal sum, da vsebujejo THC, psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje.