Zaradi nesreče na cesti nastajajo zastoji, promet močno oviran

Iz Policijske uprave Kranj so sporočili, da se je danes okoli 6.30 na cestni relaciji Hrušica–Kranjska Gora, na križišču z avtocesto, zgodila prometna nesreča. Interventne službe so že na kraju. Po prvih podatkih, s katerimi razpolagajo, sta v nesreči udeležena dva avtomobila, ena oseba pa je telesno poškodovana.

Med ogledom prometne nesreče bo promet na tem delu ceste oviran. Nastajajo zastoji in obstaja možnost naleta. Policisti vsem voznikom svetujejo, naj upočasnijo hitrost, prilagodijo varnostno razdaljo ter upoštevajo navodila policistov in usmerjevalno prometno signalizacijo.

Policija dodatno opozarja, naj vozniki v zastojih pravilno oblikujejo reševalni pas, ostanejo pozorni na dogajanje v prometu in se izogibajo uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Vozniki naj se ob morebitnem naletu na kolono pravočasno ustavijo in opozorijo vozila za seboj z uporabo varnostnih utripalk.

»Po končanem ogledu, ko bo znano več informacij, vam jih posredujemo,« je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi iz Policijske uprave Kranj.