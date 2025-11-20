Nočni požar zaprl vrata znane gostilne, oglasili so se s policije (FOTO)

Sredi noči je v znani izolski Gostilnici Gušt izbruhnil požar, ki je prestrašil stanovalce in ohromil priljubljeni lokal. Največja sreča v nesreči je, da nihče ni bil poškodovan. Oglasila se je ekipa gostilne, policija, gasilci in varnostno podjetje Sintal, ki je prvi zaznalo nevarnost.

Iz Gušta so delili ganljivo sporočilo: »Težko najdemo besede … Naša gostilnica je zaradi požara trenutno zaprta. Največje olajšanje je, da nihče ni bil poškodovan.«

Gostilna se nahaja v središču Izole. FOTO: Facebook, Gostilna Gušt

Dodali so, da jih val podpore gosti in prijateljev izjemno gane ter da bodo naredili vse, da čim prej spet odprejo vrata. »Dogodek nas je pretresel, vendar verjamemo, da bomo zmogli. Vaše misli, sporočila in toplina, ki jo že prejemamo, nas ganejo do srca. V teh trenutkih pomeni vaša podpora več, kot lahko izrazimo. V naslednjih dneh bomo naredili vse, kar je v naši moči, da ponovno odpremo vrata in vam vrnemo občutek domačnosti, ki smo ga skupaj ustvarjali.«

FOTO: Facebook, Sintal

Evakuacija stanovalcev

Policija PU Koper je za Slovenske novice potrdila, da so klic o požaru prejeli ob 3.36. Gasilci so notranjost pogasili, policisti pa evakuirali stanovalce iz stanovanj nad gostilnico.

Po prvih podatkih ni bilo znakov vloma, med drugim pa so zgoreli lesena ograja, hladilnik, okrasni del ... Škoda naj bi po prvih podatkih znašala okoli 10 tisoč evrov.

Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Neuradno naj bi bil požar sredi noči povzročil prižgan svečnik.

FOTO: Facebook, Sintal

Varnostniki prvi zaznali, da se nekaj dogaja

Pomemben del nočne intervencije so opravil tudi dežurni v varnostnem podjetju Sintal.

Kot so sporočili iz Sintala, se je sredi noči sprožil niz alarmov v varovanem objektu. Ob hitrem prihodu je njihov zaposleni opazil dim in plamene v notranjosti stavbe, steklene površine pa so bile že močno segrete. Takoj je obvestil gasilce in odgovorno osebo lokala. Ravno v tem času je mimo pripeljala policijska patrulja, ki je hitro posredovala in preventivno evakuirala stanovalce.

Gasilci so vstopili v objekt na silo, požar pogasili in prostore temeljito prezračili. »Hitra reakcija VNC operaterja, interventne ekipe ter učinkovito sodelovanje policije in gasilcev so preprečili veliko večjo škodo in morebitne poškodbe,« so zapisali v Sintalu.

Gostilnica Gušt sicer za zdaj ostaja zaprta, a ekipa zagotavlja, da se bodo vrnili čim prej. V Izoli si vsi želijo, da se bo priljubljeni lokal po pretresljivi noči hitro postavil nazaj na noge.