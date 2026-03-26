Zaradi parkiranja zavrelo, pred ljubljanskim vrtcem vklenili očeta

TEŽAVE S PARKIRANJEM

Redar je v strahu pred starši poklical policiste.

Da je parkiranje v glavnem mestu nemalokrat zahteven podvig, je znano vsem. V zadnjih mesecih smo tako lahko spremljali pravo malo vojno med ljubljansko občino in prebivalci Štepanjskega naselja zaradi spremembe režima parkiranja. Težave so v domala vseh soseskah in nič drugače ni v spodnji Šiški, kjer je pri iskanju parkiranega prostora večkrat treba pokazati veliko iznajdljivosti. V torek je tam postopek mestnega redarstva zmotil starše enote vrtca Najdihojca, kamor prihajajo po otroke, napetosti pred vzgojnovarstveno ustanovo pa so se tako stopnjevale, da so posredovali policisti in enega ...