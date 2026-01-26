  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BRUTALNO

Praznovanje 18. rojstnega dneva se je sprevrglo v nočno moro: nogometaš pretepel najstnika!

Praznovanje 18. rojstnega dneva dveh deklet se je sprevrglo v nočno moro. 19-letnika napadel nepovabljeni 18-letnik – ker se je pogovarjal z dekletom!
Žrtev so najprej zasliševali, o čem se je pogovarjal s punco, nato pa se ga je nogometaš lotil s pestmi. FOTOGRAFIJE: Posnetek zaslona videoposnetka
Žrtev so najprej zasliševali, o čem se je pogovarjal s punco, nato pa se ga je nogometaš lotil s pestmi. FOTOGRAFIJE: Posnetek zaslona videoposnetka
E. N.
 26. 1. 2026 | 05:00
5:30
A+A-
Dogodek, ki bi moral biti za dve ljubljanski najstnici, ki sta v soboto, 17. januarja, praznovali 18. rojstni dan, nepozaben in vesel, se je sprevrgel v nočno moro. Prijatelja ene od deklet, dijaka četrtega letnika, sta dva nepovabljena fanta pod pretvezo, da bi ga eden od njunih prijateljev rad nekaj vprašal, zvabila iz lokala, tam pa naj bi ga čakala prava tolpa osmih fantov. Odpeljali so ga, nato pa ga je eden od njih grozljivo pretepel. Telesno šibka žrtev ima prebito arkado, pretres možganov, poškodbe po telesu in dvojni zlom očesne votline. Morda je poškodovana tudi zenica. In to samo ...

Več iz teme

Savsko naseljenasiljepolicijapretepnapadrojstni dannajstnikinogometašfotografija
ZADNJE NOVICE
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
BRUTALNO

Praznovanje 18. rojstnega dneva se je sprevrglo v nočno moro: nogometaš pretepel najstnika!

Praznovanje 18. rojstnega dneva dveh deklet se je sprevrglo v nočno moro. 19-letnika napadel nepovabljeni 18-letnik – ker se je pogovarjal z dekletom!
26. 1. 2026 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

»Kurcšlus«

O povezovanju.
Aljana Fridauer Primožič25. 1. 2026 | 22:45
22:29
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

V »slovenski skupini« se je zakompliciralo: Islandija je presenetila Švedsko

Rokometaši Islandije so v Malmöju s 35:27 premagali gostiteljico Švedsko. Do zmage tudi Hrvaška.
25. 1. 2026 | 22:29
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Minimalna plača

Zaradi višje inflacije in naraščajočih stroškov je gospodarstvo vse manj konkurenčno.
Matej Lahovnik25. 1. 2026 | 22:25
21:25
Bulvar  |  Domači trači
ŠEL JE V ŽELEZNIKE

Žan Mahnič takole zaplesal s Ciganko: »Vse je enkrat prvič« (VIDEO)

V Železnikih se je udeležil enega izmed koncertov turneje Slakova glasba. Imel je tudi priložnost, da zapoje z več glasbeniki.
25. 1. 2026 | 21:25
20:59
Novice  |  Svet
DOSTOP DO VARNEGA SPLAVA

Velika zmaga: Evropski odbor podprl pobudo My Voice, My Choice

Evropska državljanska pobuda, ki jo vodi Nika Kovač, vstopa v odločilno fazo pred odločitvijo Evropske komisije.
Kaja Grozina25. 1. 2026 | 20:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki