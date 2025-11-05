Zaradi pomanjkanja policistov Urške niso mogli pripeljati na sodišče

Potem, ko se je že v začetku julija na predobravnavnem naroku izrekla za nedolžno in krivdo zanikala, se je na mariborskem okrožnem sodišču le začela glavna obravnava zoper Urško Šprah s Ptuja, ki ji očitajo, da je skupaj z Mitjem Petričem izginila z okoli 2,3 milijona evrov denarja vlagateljev.

Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov Urške Šprah na narok tokrat niso mogli pripeljati z Iga, kjer je v priporu, se je pa skupaj z zagovornikom Gorazdom Fišerjem strinjala, da zagovor opravi prek videokonference.

Julija so jo na sodišče uspeli pripeljati. FOTO: O. B.

V zagovoru je med drugim razkrila, kako je spoznala Petriča, ter da je »delala le po navodilih«. Osrednji očitek tožilstva je, da sta Šprahova in njen partner Mitja Petrič z društvom Profit Club zgradila piramidno shemo in z lažno spletno stranjo zavajala vlagatelje. Obtožnica specializiranega državnega tožilstva (SDT), ki jo je predstavil tožilec, namreč Ptujčanki Urški Šprah očita, da je z ustanoviteljem investicijskega sklada Profit Club Mitjo Petričem in še nekaj člani združbe pred leti ogoljufala vsaj 63 vlagateljev iz širšega območja Slovenije, ki so kljub obljubam o donosnih naložbah skupaj dobili vrnjenih le okoli 130.000 od približno 2,3 milijona evrov vloženega denarja.

Petrič slovenskim organom pregona še vedno ni dosegljiv, sodišče pa je zaradi pomanjkanja dokazov že pred časom pravnomočno oprostilo peterico osumljenih sodelovanja pri goljufijah po vzoru finančnih piramid.

Kot je obtožnici zapisal tožilec Hostnik, je Petrič leta 2005 s sodelavci ustanovil Profit Club in začel novačiti vlagatelje, ki jim je obljubljal visoke donose. Vse skupaj je z mrežo podjetij v davčnih oazah, tudi s Profit Clubom, registriranim v Panami, začelo dobivati mednarodne razsežnosti, vlagatelje pa naj bi zavajala tudi s spletno stranjo, kjer so bili prikazani lažni donosi v realnem času.

Šprahova in Petrič sta sicer pred osmoljenimi vlagatelji že leta 2012 zbežala v Združene arabske emirate (ZAE), kjer so Ptujčanko poleti 2014 aretirali na podlagi tiralice in evropskega naloga za prijetje in predajo, nato pa izpustili. Po 13 letih iskanja so jo decembra priprli v Dubaju, letos pa le predali slovenskim pravosodnim organom.