Zaradi posledic prometne nesreče na Viru pri Domžalah umrla kolesarka

Galerija
Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v nedeljo na Viru pri Domžalah, je umrla kolesarka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Policisti so v nedeljo obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila v križišču Virske ceste in Tkalske ulice na Viru pri Domžalah. V nesreči sta bila udeležena kolesarka in voznik osebnega avtomobila. Kolesarka se je v prometni nesreči hudo poškodovala, v torek pa so bili policisti obveščeni, da je zaradi poškodb umrla.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.