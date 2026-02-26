  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MARIBOR

V mariborskem objektu zaradi požara vsi zbujeni, reševali so stanovalca na balkonu

Požar v večstanovanjskem objektu pri tovarni Henkel v Melju v Mariboru. Starejšo osebo so rešili, materialna škoda znaša 150.000 evrov.
Na srečo ni bil nihče huje poškodovan. FOTO: PGD Maribor Pobrežje
Na srečo ni bil nihče huje poškodovan. FOTO: PGD Maribor Pobrežje
O. B.
 26. 2. 2026 | 05:47
1:55
A+A-

V torek ob 8.18 so se prebudili vsi stanovalci v večstanovanjskem objektu v Industrijski ulici v Mariboru. Zagorelo je namreč v podstrešnem stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Maribor mesto in PGD Maribor Pobrežje so nemudoma začeli gasiti, s pomočjo avtolestve pa so z balkona rešili stanovalca, ki se je nadihal dima, in ga predali v oskrbo reševalcem NMP Maribor. Evakuirali so še dve osebi, ki pa nista potrebovali zdravniške oskrbe.

Gasilci so evakuirali tri stanovalce. Fotografija je simbolična. FOTO: Špela Ankele
Gasilci so evakuirali tri stanovalce. Fotografija je simbolična. FOTO: Špela Ankele

Gasilci so požar hitro lokalizirali in pogasili, nato pa so celotno stavbo še temeljito prezračili in pregledali. Zaradi konstrukcije stropov so v prizadetem stanovanju odstranili del stropa, na podstrešju pa del poda, da so se prepričali, da se ogenj ni razširil v strop. Gasilci PGD Maribor mesto so za nekaj časa ostali na požarni straži.

Policija okoliščine, ki so privedle do nastanka požara, še preverja.

Tudi na Policijski upravi Maribor (PU) so potrdili, da je v torek dopoldne »zagorelo v enem od stanovanj večstanovanjske hiše v bližini Melja v Mariboru. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana in odpeljana v bolnišnico. Po nestrokovni oceni znaša materialna škoda okrog 150.000 evrov, poškodovanih je bilo več stanovanj. Opravljen je bil ogled kraja dogodka, prve ugotovitve kažejo na to, da je ogenj izbruhnil zaradi uhajanja plina, sicer pa okoliščine, ki so privedle do nastanka požara, še preverjamo,« je sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor.

Več iz teme

požarMariborgasilci
ZADNJE NOVICE
08:31
Bulvar  |  Tuji trači
FILMSKI SVET

Lily Collins bo upodobila legendarno Audrey Hepburn

Film o nastajanju Zajtrka pri Tiffanyju. Kultna klasika, ki je spremenila podobo ženske.
26. 2. 2026 | 08:31
08:28
Bulvar  |  Domači trači
ŠTUDIJSKI VPISI

Domen Prevc že v policijski uniformi: »Ponosen sem«

26-letni Domen Prevc je v slovenski policiji zaposlen od leta 2023.
26. 2. 2026 | 08:28
08:20
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNI

Kardiologi svarijo: tri vrste hrane in pijač, ki jih nikoli ne bi smeli zaužiti

Bolezni srca in ožilja so še vedno med najpogostejšimi vzroki smrti v razvitem svetu. Kako si pomagati?
Miroslav Cvjetičanin26. 2. 2026 | 08:20
08:16
Novice  |  Slovenija
LICITACIJA LESA

Več kot polovica lesa gre v tujino

Promet v prvem krogu licitacije ocenjujejo na od 2,5 do tri milijone evrov. Znova komajda zagotovili več hektarjev skladiščne površine na prostem.
Jože Miklavc26. 2. 2026 | 08:16
08:10
Novice  |  Slovenija
PRETRESLJIVO

Grozljiv prizor! Na predvolilni plakat obesili truplo psa (FOTO)

Na Vrhniki se je v noči na sredo zgodil pretresljiv incident. Na predvolilni plakat Gibanja Svoboda je nekdo obesil truplo poginulega psa. Fotografije so hitro zaokrožile, odzivi so ostri.
26. 2. 2026 | 08:10
08:02
Novice  |  Slovenija
MERJENJE

Alarmantni podatki za več slovenskih občin: le 12 vzorčnih mest od 74 ni onesnaženih

Raziskave o onesnaženosti koroških občin s težkimi kovinami. Poplave avgusta 2023 so razmere poslabšale.
Simona Fajfar26. 2. 2026 | 08:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki