V mariborskem objektu zaradi požara vsi zbujeni, reševali so stanovalca na balkonu

V torek ob 8.18 so se prebudili vsi stanovalci v večstanovanjskem objektu v Industrijski ulici v Mariboru. Zagorelo je namreč v podstrešnem stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Maribor mesto in PGD Maribor Pobrežje so nemudoma začeli gasiti, s pomočjo avtolestve pa so z balkona rešili stanovalca, ki se je nadihal dima, in ga predali v oskrbo reševalcem NMP Maribor. Evakuirali so še dve osebi, ki pa nista potrebovali zdravniške oskrbe.

Gasilci so evakuirali tri stanovalce. Fotografija je simbolična. FOTO: Špela Ankele

Gasilci so požar hitro lokalizirali in pogasili, nato pa so celotno stavbo še temeljito prezračili in pregledali. Zaradi konstrukcije stropov so v prizadetem stanovanju odstranili del stropa, na podstrešju pa del poda, da so se prepričali, da se ogenj ni razširil v strop. Gasilci PGD Maribor mesto so za nekaj časa ostali na požarni straži.

Policija okoliščine, ki so privedle do nastanka požara, še preverja.

Tudi na Policijski upravi Maribor (PU) so potrdili, da je v torek dopoldne »zagorelo v enem od stanovanj večstanovanjske hiše v bližini Melja v Mariboru. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana in odpeljana v bolnišnico. Po nestrokovni oceni znaša materialna škoda okrog 150.000 evrov, poškodovanih je bilo več stanovanj. Opravljen je bil ogled kraja dogodka, prve ugotovitve kažejo na to, da je ogenj izbruhnil zaradi uhajanja plina, sicer pa okoliščine, ki so privedle do nastanka požara, še preverjamo,« je sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor.