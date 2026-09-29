Zaradi prometne nesreče zaprta cesta med Kanalom in Tolminom

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Zaradi prometne nesreče je v Doblarju popolna zapora državne ceste Kanal–Tolmin, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Podrobnosti o okoliščinah prometne nesreče in morebitnih poškodovanih za zdaj niso znane. Prav tako še ni podatkov o tem, kdaj bo cesta znova odprta za promet.
Voznikom svetujemo, naj spremljajo prometne informacije in upoštevajo navodila pristojnih služb.
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