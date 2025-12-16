Zaradi suma goljufije in pranja denarja iščejo Mitjo – ste ga videli?

Slovenska policija išče Mitjo Petriča, ki je osumljen goljufije in pranja denarja. Preiskovalni organi imajo utemeljen sum, da se Petrič trenutno nahaja v tujini. Zaradi tega sta bila zoper njega izdana mednarodna tiralica ter evropski nalog za prijetje in predajo, kar omogoča njegovo iskanje in prijetje tudi zunaj meja Slovenije.

Mitja Petrič. FOTO: Slovenska Policija

Primer je povezan z domnevnimi kaznivimi dejanji s področja gospodarskega kriminala, pri čemer policija poudarja, da postopek še poteka in da velja domneva nedolžnosti, dokler o zadevi ne odloči sodišče. Policija poziva vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o iskanem, naj to sporočijo pristojnim organom. Podatke je mogoče posredovati anonimno na telefonsko številko policije 080 1200 ali po elektronski pošti na naslov fast@policija.si, ki pripada skupini za ciljno iskanje oseb.