Zaradi vece račke mora v ječo: Alen je v Mercatorju ukradel še marsikaj

21 MESECEV BO SEDEL

V pekarni pa je ropal s pištolo.

Odvisnik Alen Bašić je svoja greha prostodušno priznal, a pripomnil, da pri tem zaradi uživanja mamil ni imel nobenega sramu, vse skupaj naj bi se zgodilo hitro in podzavestno. Sodili so mu zaradi ropa in roparske tatvine, enotna kazen zanj pa je leto in devet mesecev zapora. Tožilstvo ga je posadilo na zatožno klop pred ljubljansko okrožno kazensko sodnico Jasmino Ivančič. Prvi očitek se je torej glasil, da je zagrešil rop. Zgodilo se je 4. novembra lani zvečer, ko je na Tržaški cesti v Ljubljani skupaj z neznanim sostorilcem vkorakal v Euro pekarno in krenil v akcijo. Preskočil je pult ter ...