Žarko pred petimi leti umoril ženo Jasno: ustavni sodniki gluhi za prošnje morilca

ZAVRNJEN

Pri pritožbah zdaj izkoristil že vse pravne možnosti.

Petega marca je minilo pet let od umora Jasne Gorenjc v Dolah pri Polici, ki ga je dokazano zagrešil njen mož Žarko Gorenjc. Zaradi tega prestaja 21 let dolgo zaporno kazen. Z obsodilno sodbo na ljubljanskem okrožnem sodišču, ki mu je prinesla 23 let zapora, se že na začetku nikakor ni mogel sprijazniti. In četudi mu je s pritožbo na ljubljansko višje sodišče uspelo kazen znižati za dve leti, je srečo poskusil še na vrhovnem in kasneje tudi na ustavnem sodišču. A obakrat zaman. 21 let zapora mora prestati Vrhovni sodniki so mu marca 2024 sporočili, da iz opisa kaznivega dejanja v izreku ...