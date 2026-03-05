Zasačili moškega, ki je v garderobi bazena Olimpijskega centra Novo mesto snemal žensko

STORILCU POMAGALI TAKOJ, ŽRTVI BODO NASLEDNJE LETO

Toda s hudimi pritiski je soočena žrtev, ki ji niti ne pomagajo.

V začetku februarja je obiskovalka novomeškega bazena doživela travmatično izkušnjo med preoblačenjem v kabini bazena. Zatem pa je ostala razočarana nad medlim odzivom institucij, vmes pa je storilec angažiral ljubljanskega zdravnika in profesorja, ki je žrtev pozval k razmisleku o ustavitvi prijave dogodka. Žrtev je termin za psihološko pomoč dobila poleti leta 2027. Tistega večera je po plavanju v bazenu olimpijskega centra odšla v garderobo. Med preoblačenjem se je naključno sklonila in na tleh zagledala roko, ki je k njej molela iz sosednje kabine. V roki je bila kamera, ki jo je snemala ...