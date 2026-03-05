  • Delo d.o.o.
STORILCU POMAGALI TAKOJ, ŽRTVI BODO NASLEDNJE LETO

Zasačili moškega, ki je v garderobi bazena Olimpijskega centra Novo mesto snemal žensko

Toda s hudimi pritiski je soočena žrtev, ki ji niti ne pomagajo.
Spominsko kartico kamere naj bi še pred prihodom policistov uničil. FOTO: Fotoduets/Getty Images
Spominsko kartico kamere naj bi še pred prihodom policistov uničil. FOTO: Fotoduets/Getty Images
Tomica Šuljić
 5. 3. 2026 | 05:00
 5. 3. 2026 | 07:35
5:35
V začetku februarja je obiskovalka novomeškega bazena doživela travmatično izkušnjo med preoblačenjem v kabini bazena. Zatem pa je ostala razočarana nad medlim odzivom institucij, vmes pa je storilec angažiral ljubljanskega zdravnika in profesorja, ki je žrtev pozval k razmisleku o ustavitvi prijave dogodka. Žrtev je termin za psihološko pomoč dobila poleti leta 2027. Tistega večera je po plavanju v bazenu olimpijskega centra odšla v garderobo. Med preoblačenjem se je naključno sklonila in na tleh zagledala roko, ki je k njej molela iz sosednje kabine. V roki je bila kamera, ki jo je snemala ...

ZADNJE NOVICE
07:29
Novice  |  Slovenija
SMARAGDNA POROKA Z ZAMUDO

Greta in Milan sta poročena že srečnih 55 let (FOTO)

Kot zlato obletnico sta tudi tokratno praznovanje preložila.
5. 3. 2026 | 07:29
07:21
Novice  |  Slovenija
V SVETU GLASBE, KJER JAZ POSTANE MI

Matjaž pri glasbenih predmetih skrbi za osredotočenost dijakov (FOTO)

Osredotočenost je namreč pri muziciranju nujna.
Špela Kuralt5. 3. 2026 | 07:21
07:10
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI KROF 2026

Sladki krof kot simbol dobrote: štirje Lions klubi združili moči in podprli družine v stiski

S prodajo skupaj zbrali 12.553 evrov.
5. 3. 2026 | 07:10
07:10
Bulvar  |  Domači trači
SPOMINI

Jan Plestenjak povedal, kaj je jedel kot otrok, usuli so se komentarji: »Res si bil ubošček« (VIDEO)

Jani Plestenjak o svojih skromnih šolskih malicah: »Tekoči puding in kruh. Ne vem, kako gre to skupaj«
5. 3. 2026 | 07:10
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
ČLAN HUDODELSKE ZDRUŽBE

Zaradi 258 kilogramov kokaina Brazilcu devet let zapora

Kot član hudodelske združbe je obsojen za vpletenost v posel s kokainom.
Iva Ropac, Moni Černe5. 3. 2026 | 07:00
06:39
Novice  |  Slovenija
EVAKUIRANCI

Solze sreče in olajšanja! Zgodaj zjutraj pristali še dve letali z evakuiranimi Slovenci (FOTO)

Še eno letalo iz Omana z evakuiranimi Slovenci na krovu ima trenutno na brniškem letališču predviden pristanek ob 12. uri.
5. 3. 2026 | 06:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
