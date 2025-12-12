Bralka Katja prosi za pomoč, moški jih zalezuje in jim greni življenje (FOTO)

Dogajanje se je začelo v mirni, slepi ulici na Jesenicah, kjer se »nedomačini praviloma ne zadržujejo« in ki je bila do nedavnega sinonim za varnost. Prav zato je bil prvi sumljiv dogodek še toliko bolj pretresljiv. V petek, 28. novembra 2025, je partner bralke v večernih urah opazil vozilo, ki se je brez očitnega razloga peljalo mimo hiše. Ko sta pregledala posnetke varnostnih kamer, sta ugotovila, da je bila glavna kamera že pred tem namerno poškodovana, SD-kartica pa odstranjena. Hiša je bila namreč jasno označena z obvestilom o videonadzoru. »Storilec ni deloval naključno. Vedel je, kje so senzorji gibanja in zunanje luči. Na parcelo se ni vrnil po dovozu, ampak skozi grmovje, kjer senzor gibanja ni zaznaval premika,« opisuje Katja Rebol. Takšna ravnanja kažejo na poznavanje terena in premišljeno delovanje, kar so po mnenju strokovnjakov značilnosti, ki pogosto spremljajo kaznivo dejanje zalezovanja.

Zasledovalec pred hišo. FOTO: Zaslonski posnetek

Dogajanje se je dodatno stopnjevalo po obisku gledališke predstave, ko naj bi temnejše vozilo paru sledilo vse do doma, pri čemer je ves čas vozilo le nekaj metrov za njima. Vozilo se je nato ustavilo ob visoki betonski škarpi, ki zakriva pogled z dvorišča, kasneje pa vzvratno zapeljalo in z žarometi osvetlilo dvorišče. Približno pol ure kasneje so varnostne kamere zabeležile moško osebo, ki je peš, vstopila na parcelo in si ogledovala vozili pred hišo. Ob tem Katja opozarja tudi na ponavljajoče se telefonske klice, ki jih v istem obdobju prejema njen partner. Identiteta kličoče osebe ni znana, klici pa po njenih besedah dodatno prispevajo k občutku nadlegovanja in stopnjevanja pritiska, čeprav neposredne povezave z opisanimi dogodki v tem trenutku ni mogoče z gotovostjo potrditi. »Naj poudarim, da imava oba starejši, nizkocenovni vozili,« dodaja Katja, s čimer izključuje očiten premoženjski motiv.

Ko v družino vstopi strah

Dogajanje ni prizadelo le Katje, temveč celotno družino. Mladoletna hči se boji v šolo, družina je okrepila videonadzor, namestila dodatne kamere, zvočne alarme in povezala nadzorni sistem na notranje monitorje. Nekaj noči so preživeli v dnevnem prostoru, saj je spalni del hiše bolj odmaknjen. »V naselju smo bili zelo povezani. Pomagali smo si, klepetali, si izmenjevali pridelke. Po tem dogodku se je sproščena atmosfera razblinila. Zdaj si dnevno sporočamo podatke o sumljivih vozilih,« opisuje spremembo v skupnosti. Dolgotrajen stres in občutek ogroženosti sta resno vplivala tudi na njeno zdravstveno stanje. Zaradi strahu se ne počuti več varno zapustiti doma, kar dodatno obremenjuje njeno zdravljenje.

Zasledovalec je parkiral zraven Katjinega avtomobila. FOTO: Zaslonski posnetek

Policija: obravnava po 134.a členu Kazenskega zakonika

Primer je bil 1. decembra 2025 prijavljen Policijski postaji Jesenice. Policija potrjuje, da obravnava sum kaznivega dejanja zalezovanja po 134.a členu Kazenskega zakonika in da intenzivno zbira obvestila ter dokaze. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo. Po pojasnilih policije gre za kaznivo dejanje, kadar ponavljajoče zasledovanje in opazovanje povzroči prestrašenost ali občutek ogroženosti. V hujših primerih je zagrožena zaporna kazen, ob znani identiteti storilca pa so mogoči tudi takojšnji zaščitni ukrepi, vključno s prepovedjo približevanja. Katja ob tem poudarja, da razume omejitve policijskih pooblastil, vendar opozarja na vse bolj omajano zaupanje javnosti v učinkovitost postopkov: »Menim, da so pri tovrstnih primerih, poleg zakonodaje, ključni tudi samoiniciativnost, presoja tveganja in človeška refleksija tistih, ki vodijo postopke.« Katjin primer je opozorilo, da gre pri zasledovanju za nevarno obliko posega v človekove pravice, ki se lahko zgodi tudi v navidezno najbolj varnih okoljih. Policija ob tem poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije, naj jih nemudoma posredujejo Policijski postaji Jesenice, na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.