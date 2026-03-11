Zaslišali bodo direktorja hotela

Ljubljanska okrožna sodnica Polona Kukovec, ki se v primeru odmevne kraje gotovine mladoporočencev Dragana in Tamare Mijatović iz sobe v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana 10. septembra 2022 trudi priti zadevi do dna, je na naslednjo obravnavo za pričo poklicala kar direktorja hotela Dragana Ćulibrka. Hotel sodišču namreč še vedno ni poslal podatkov o gibanju kartice obtožene Merime Dizdarević, s katero je lahko ta dostopala do prostorov hotela. »Zato bom vabila kar direktorja, da to sam pove,« je bila odločna.

Za sodelovanje pri kraji denarja tožilstvo obtožuje prav Dizdarevićevo. V času med 14.05 9. septembra 2022 in 21.10 naslednjega dne naj bi po predhodnem dogovoru kartico sobe št. 391 izročila neznanima storilcema, da sta 10. septembra 2022 okoli 3.30 vstopila v sobo in od tam odnesla 15.970 evrov. Med sojenjem Dizdarevićevi se je izkazalo, da kartica sploh ne bi smela delovati, saj je pripadala zaposleni čistilki Anisi M., ki pa je 15. avgusta tistega leta nehala delati v hotelu.

Takratni vodja recepcije Rok K. je kot priča povedal, da je kartico nekdo 17. avgusta spet aktiviral. Kdo, še do danes ni znano, saj naj bi bil sistem kartic v tistem času slabše sledljiv. Drži pa, da so imeli takrat na recepciji le trije možnost aktiviranja kartic za sobe gostov. In četudi je bila recepcija pod videonadzorom, odgovor na vprašanje, kdo jo je tistega dne aktiviral, ni nič bližje. Zakaj? Ker je videoposnetek ravno za tisti dan izginil.

Dizdarevićeva ves čas zanika, da je zagrešila veliko tatvino v sostorilstvu. »Nisem nikogar spustila v sobo in nisem ničesar ukradla. Samo delala sem svoje delo,« je povedala v svoj bran in še, da se ji zdi krivično, da se jo bremeni na podlagi domnev in pomanjkljivosti sistema. Poleg tega pa nobena od doslej zaslišanih prič ni potrdila, da bi jo videli pri tatvini ali v družbi domnevnih storilcev.

Nisem nikogar spustila v sobo in nisem ničesar ukradla. Samo delala sem svoje delo.

Na prostor za priče je včeraj stopila tudi Sabina D., ki je v hotelu kot čistilka oziroma sobarica zaposlena že pet let. Poudarila je, da ima svojo osebno kartico, s katero vstopa v različne hotelske prostore. Ter da jo ima vedno s seboj, po službi pa da jo odnese domov. Tega, da bi kdaj uporabila kartico koga drugega, se ni spominjala. Svojo sicer zelo pogosto uporablja, saj mora vsako uro na bazen ali fitnes, da tam preveri čistost stranišč. »Če me je recepcija poklicala, sem kdaj komu tudi kaj odnesla v sobo, kot so copati, kopalni plašč … In to počnem še danes. Potrkam, gost odpre in jaz mu izročim tisto, za kar je prosil,« je razložila.

Iz sobe hotela je izginil velik kup denarja. FOTO: Voranc Vogel

Druga priča Tina L., ki je zaposlena v hotelu od marca 2022, sprva kot receptorka, zdaj pa kot rezervacijska agentka, se je spominjala, da je tistega kritičnega dne na recepciji delala v popoldanski izmeni. Delo pa da je končala ob 22.30. »Naslednji dan sem slišala o kraji mladoporočencema.« Da bi se v hotelu kdaj zgodila takšna tatvina, se ni spominjala.

Sodnica ji je pokazala videoposnetek iz hotela iz 8. septembra 2022 ob 21.24. Na posnetku je obtožena, ki nekaj drži v rokah. Malo naprej na hodniku pa so nevesta in družice. »Mislim, da je to Merima in da v desni roki nosi zobno ščetko, ki jo večkrat rabijo gostje,« je povedala in nadaljevala, da je obtožena takrat prišla iz sobe, kjer je skladišče. V njem pa da so stvari, ki jih rabijo gostje, rjuhe, mila, zobna krtačka, ki je bila tedaj v beli vrečki. Na vprašanje obtoženkinega zagovornika Bojana Celarja, ali so popoldanske čistilke in sobarice imele podatke, v kateri sobi je kakšen gost, je odgovorila nikalno.