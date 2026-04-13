Zavašnikova, mama lastnika Kluba Lipa, dolguje 14.500 evrov

ZNAŠLA SE JE NA SODIŠČU

Po izvršbi finančni upravi dvakrat ni izročila BMW X5. Sodišče bi jo kaznovalo le pogojno, češ da gre za spodrsljaja.

Milena Zavašnik, mama Roberta Tomasa Zavašnika, ki je slovenski javnosti najbolj ostal v spominu kot lastnik Kluba Lipa, pred katero se je 23. decembra 2005 zgodila tragedija, v kateri so umrla tri mlada dekleta, se je tudi sama znašla na sodišču. Tožilstvo ji očita, da je med prisilno izvršbo skrila dele svojega premičnega premoženja ter posledično upnika, v tem konkretnem primeru Finančno upravo RS (Furs), oškodovala za najmanj 13.465,99 evra. Po pozivu Fursa ni dostavila svojega osebnega vozila BMW X5, in sicer kar dvakrat: prvič bi ga morala do 23. februarja 2023 in drugič do 15. junija ...