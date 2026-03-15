Zavrelo v Kopru: 18-letnica je fizično napadla moškega

S Policijske uprave Koper so sporočili, da je ta vikend v Kopru dvakrat prišlo do fizičnega nasilja. Kot so zapisali, so v nedeljo 15. 3. malo po 00.30 uri policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v stanovanju v Kopru, kjer sta se sprla 18-letnica in njen 22-letni partner. »Policisti so ugotovili, da je vidno pijana 18-letnica vpila na fanta, ga žalila ter ga pri tem tudi fizično napadla. Ker je s kršitvijo nadaljevala in večkrat zagrozila, da bo s fantom ponovno obračunala, je bilo zoper njo odrejeno pridržanje,« so zapisali. Zaradi kršitve javnega reda in miru je bil ženski izdan plačilni nalog.

Udarec s čelom v predel nosu

Drug primer fizičnega nasilja so zabeležili v soboto 14. 3. Malo po 4. uri so bili iz bolnice Izola obveščeni o oskrbi 31-letnega moškega, ki je bil po njihovih informacijah pretepen pred enim od lokalov v Kopru. »Policisti so ugotovili, da je zaenkrat neznani storilec pristopil do 31-letnega domačina in ga pred lokalom s čelom udaril v predel nosu ter ga s tem lažje telesno poškodoval,« so v zvezi s tem dogodkom zapisali na omenjeni policijski upravi. Dodali so, da policisti o dogodku zbirajo obvestila in bodo napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe.