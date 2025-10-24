Zaželela si je glasbe, dobila pa globo. Policija jasna, ali imamo lahko čez dan TV zelo na glas

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so včeraj popoldne policisti PP Idrija prejeli obvestilo o kršitvi javnega reda in miru na Idrijskem zaradi hrupa oz. preglasne glasbe, ki je motila občane pri počitku. Kot so zapisali, so policisti občanki zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Tudi čez dan ne sme biti preglasno

Policija je jasna glede miru v stanovanjskih stavbah in tudi redno izvaja ukrepe glede tega. »V pristojnosti Policije je izvajanje ukrepov za prekrške po 8. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru. Po prvem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje, kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 moti mir in počitek ljudi s hrupom, pri čemer ne gre za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege. Globa za ta prekršek znaša od 83,46 do 208,65 evra,« so zapisali na PU Nova Gorica.

Ni pa mir omejen samo na čas med 22.00 in 6.00 zjutraj. Omenjeni člen omenja tudi čas izven tega časovnega intervala. »Po drugem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje, kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi, kar ni posledica dovoljene dejavnosti. V tem drugem primeru gre za povzročanje hrupa ne glede na dnevni čas, pri čemer je pomembno, da tak hrup nekoga moti pri miru oziroma počitku,« so še zapisali na PU Nova Gorica.