Zbudili so jih ognjeni zublji ob 4. uri zjutraj: dve garaži pogoreli do tal

Danes, okoli štirih zjutraj, so bili na PU Celje obveščeni, da ob stanovanjskem bloku v Grižah gorijo garaže. Dve leseni garaži sta v celoti pogoreli, dve je ogenj delno uničil. V eni od garaž je bil motor, ki ga je lastnik pravočasno spravil na varno. Druge so bil prazne. Vzrok požara še ni potrjen.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 248 klicev občanov. 65 klicev je bilo interventnih, 1 nujen. 18 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 26 s področja prometne varnosti in 21 s področja javnega reda in miru.