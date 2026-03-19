ZD Celje z resnim opozorilom: »Na terenu se pojavljajo osebe, ki se lažno predstavljajo kot naši zaposleni«

Center za krepitev zdravja (CKZ) Zdravstvenega doma Celje opozarja na povečano število primerov, v katerih se neznane osebe po telefonu in na terenu lažno predstavljajo kot njihovi zaposleni.

Opravijo določene meritve, nato začnejo ponujati in prodajati različne izdelke

Osebe uporabnike kontaktirajo po telefonu pod pretvezo, da delujejo v imenu CKZ, ter ponujajo storitve na domu, kot so merjenje krvnega tlaka in gleženjskega indeksa. Pri tem navajajo, da stroške obiska krije CKZ. Ob prihodu na dom sicer opravijo določene meritve, nato pa začnejo ponujati in prodajati različne izdelke, tudi dražje izdelke, kot so blazine.

Zato v CKZ navajajo, da uporabnikom ne ponujajo in ne izvajajo obiskov na domu, vse storitve CKZ so za uporabnike brezplačne, zaposleni v CKZ na domu ne prodajajo nobenih izdelkov ali storitev in še, da se zaposleni Zdravstvenega doma Celje se vedno izkažejo z uradno identifikacijo.

»Pred vstopom v dom zahtevajte vpogled v izkaznico, če imate kakršenkoli dvom ali oseba nima ustrezne identifikacije, je ne spuščajte v dom in o tem obvestite policijo (113),« so še opozorili v CKZ.