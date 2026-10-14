ZDA zahtevajo izročitev Slovenca: FBI na meji z Italijo ujel našega poslovneža, ki je ameriško orožje preusmerjal v Rusijo

Ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI) preiskuje domnevno mednarodno mrežo za nezakonito trgovino z orožjem, v katero naj bi bil vpleten tudi slovenski državljan. Ameriške oblasti so zanj že zahtevale izročitev, o njegovi usodi pa bo 25. novembra odločalo prizivno sodišče v Milanu.

Kot poroča italijanski časnik Il Giorno, naj bi Slovenec skupaj z 28-letnim italijanskim podjetnikom in rusko državljanko sodeloval pri nakupovanju ameriškega orožja, streliva in vojaške opreme, ki naj bi nato kljub veljavnim omejitvam končali v Rusiji. Preiskovalci sumijo, da so pri tem uporabljali podjetja v Sloveniji in Avstriji ter s prikrivanjem dejanskih prejemnikov zaobšli ameriško izvozno zakonodajo.

Kako naj bi delovala mreža?

Po ugotovitvah ameriških preiskovalcev naj bi sporne posle izvajali med februarjem 2022, ko se je začela ruska invazija na Ukrajino, in decembrom 2025. Domnevna mreža naj bi ameriško orožje in vojaške komponente kupovala prek evropskih podjetij, ki so bila v dokumentaciji navedena kot prejemniki blaga. V resnici pa naj bi orožje potovalo naprej, predvsem v Rusijo. Del pošiljk naj bi bil namenjen tudi Armeniji in Kirgizistanu.

Med blagom, ki je zanimalo preiskovalce, so bile puške, strelivo in deli orožja z veliko ognjeno močjo, primerni tudi za vojaško uporabo. Po navedbah naj bi osumljenci uporabljali lažne podatke o končnih prejemnikih in tako sistematično kršili omejitve ponovnega izvoza, ki so jih uvedle ameriške oblasti.

Kakšno vlogo naj bi imel Slovenec?

O slovenskem državljanu je za zdaj znanih precej manj podrobnosti kot o njegovem domnevnem italijanskem sodelavcu. Italijanski mediji njegove identitete in starosti niso razkrili, prav tako ni pojasnjeno, katera konkretna podjetja v Sloveniji naj bi bila vključena v sporne posle. Iz doslej objavljenih informacij pa izhaja, da ameriški preiskovalci Slovenca obravnavajo kot enega od domnevnih sodelujočih pri mednarodnih poslih z orožjem. Zahteva za njegovo izročitev je že vložena, obravnava pred milanskim prizivnim sodiščem pa je razpisana za 25. november. Za zdaj tudi ni znano, ali Slovenec nasprotuje izročitvi oziroma kako se je odzval na očitke ameriških oblasti.

28-letni italijanski podjetnik sicer izhaja iz Gardone Valtrompie v pokrajini Brescia. Ameriški pravosodni organi so proti njemu vložili pet obtožb, med drugim zaradi domnevnega hudodelskega združevanja z namenom kršenja pravil o izvozu orožja, spletnih goljufij, pranja denarja in nezakonitega izvoza. Velika porota vzhodnega okrožja New Yorka je 31. julija odredila njegovo privedbo pred sodišče in izdala nalog za prijetje. Italijana so prijeli proti koncu poletja, trenutno pa se mora vsak dan zglasiti pri pristojnih organih. Izročitvi Združenim državam nasprotuje. Tožilstvo v Brescii je ameriški zahtevi že izrazilo podporo, o izročitvi pa bo tamkajšnje prizivno sodišče odločalo decembra.

Preiskujejo tudi posel z 200.000 naboji

V Italiji medtem poteka še ločena preiskava domnevne nezakonite trgovine s strelivom. V ospredju je posel z 200.000 naboji kalibra.50, vrednimi približno 500.000 evrov. Italijanski preiskovalci so v tem delu preiskave že opravili preiskave pri 28-letnem podjetniku in njegovih starših. Med osebami, povezanimi s širšimi posli z orožjem, se pojavlja tudi Sergej Žarnovnikov, ki je bil v ZDA obsojen junija 2025.

Pri tem velja poudariti, da iz doslej objavljenih informacij ne izhaja, da bi bil slovenski državljan osumljen tudi v ločeni preiskavi o 200.000 nabojih. Naslednji pomembni datum bo 25. november, ko bo o njegovi izročitvi odločalo milansko prizivno sodišče.