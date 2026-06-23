Zdaj tudi uradno potrjeno! To je razlog, da je zgorela najvišje ležeča kmetija v Sloveniji (FOTO)

Poročali smo že o obsežnem požaru, ki je v ponedeljek ponoči najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Kmetija Bukovc - Bukovnik leži na območju Občine Solčava na nadmorski višini 1327 metrov. Požar je uničil vsa gospodarska poslopja in tudi ostrešje stanovanjske hiše. V požaru sta se dve osebi poškodovali, občina Solčava je že začela z zbiranjem pomoči.

V Občini Solčava po uničujočem požaru zbirajo denarno pomoč za mlado družino. Denarno pomoč lahko nakažete na podračun Občine Solčava: SI56 0110 0600 8362 393, koda namena OTHR, referenca SI99, namen nakazila: POMOČ POŽAR. V sodelovanju z občino so sredstva za družino začeli zbirati tudi v Škofijski karitas Celje. Sredstva je mogoče nakazati na transakcijski račun SI56 0400 1004 6530 30 s sklicem SI00 29353 in namenom nakazila POMOČ POŽAR - KMETIJA BUKOVNIK.

Kriv udar strele

Zdaj pa so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje zaključili preiskavo velikega požara in izsledki preiskave so izključili tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje; ugotovljeno je bilo, da je požar povzročil udar strele.

Škoda je ogromna. FOTO: Dejan Javornik

Škoda je ogromna. FOTO: Dejan Javornik

Škoda je ogromna FOTO: Dejan Javornik

Škoda je ogromna. FOTO: Dejan Javornik

Ogenj je v celoti uničil stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje. Pri gašenju sta se poškodovali dve osebi.

Lastnik objekta je utrpel hude telesne poškodbe in ostaja na zdravljenju v bolnišnici, njegov sin pa je bil lažje poškodovan. V požaru je nastala ogromna materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 500.000 evrov.