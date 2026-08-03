GROZA

Končana zmešnjava v zvezi z oderuhom Franjem Keleminovićem. Hrvaška priznala slovensko sodbo in dr. Oskar je za njihovimi zapahi.

Več kot tri leta so minila od dne, ko so koprski višji sodniki pogojno kazen spremenili v enoletno zaporno, kar je pomenilo, da mora zdaj 70-letni Hrvat Franjo Keleminović v ječo. Toda novogoriško okrožno sodišče ga je odtlej zaman pozivalo na prestajanje kazni, saj se je tega na vse kriplje otepal. Zdaj pa so nam s te sodnije sporočili, da je zanje zadeva le »dokončno zaključena«. Mazaštva mu niso dokazali Hrvat s ponarejeno diplomo ukrajinske medicinske fakultete je pred leti pod vzdevkom dr. Oskar ordiniral na Goriškem. O njem se je širil glas, da pomaga hudo bolnim ljudem, celo takim, ki ...