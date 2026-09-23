Zdravnik oproščen, bolnišnica zaradi Stevove smrti že drago plačala

SODNI EPILOG

Pulmolog Damjan Birtič je bil še v drugo opran očitkov o malomarnem zdravljenju.

Sodni epilog zgodbe o zdravljenju zdaj že pokojnega pacienta z rakom na novogoriškem okrožnem sodišču se je razpletel v korist pulmologa Damjana Birtiča iz Goriških brd. Sodišče ga je tudi v ponovljenem sojenju oprostilo obtožb o malomarnem zdravljenju. Pooblaščenec za stike z javnostmi novogoriškega sodišča Andrej Oblak nam je odgovoril, da je sodnica obtoženega oprostila, saj »ni dokazano, da je obtoženec storil dejanje, katerega je obtožen«. Dokazni postopek po oceni sodišča torej ni potrdil očitkov, da je pri ravnanju zdravnika prišlo do kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja in ...